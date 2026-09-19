Por: El Espectador

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La instalación de nuevos semáforos en la glorieta ubicada en la calle 63 con carrera 50 de Bogotá se encuentra próxima a ser estrenada, una medida que no ha estado exenta de debates y opiniones encontradas en la ciudad. El principal argumento del Distrito para justificar esta acción es su objetivo de reducir la accidentalidad, pues, según los antecedentes recopilados en la zona, han resultado lesionadas 19 personas en siniestros viales graves ocurridos entre 2023 y 2025. De acuerdo con información citada por El Espectador, estas personas incluyen cinco ciclistas, un peatón, siete motociclistas, dos pasajeros y cuatro conductores, lo que refleja una problemática de seguridad vial que involucra tanto a quienes transitan en vehículos como a peatones y ciclistas.

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El Distrito, específicamente la Secretaría de Movilidad, defiende la medida argumentando que busca organizar los flujos vehiculares y reforzar la protección para peatones y ciclistas. Para esto, el sistema regulará el tránsito en ocho accesos vehiculares y cuatro peatonales, zonas que se consideran de alta exposición para quienes cruzan la glorieta. A este respaldo institucional se suma un sondeo aplicado a 270 usuarios de la zona, del cual el 56 % consideró que el espacio actual para peatones y ciclistas es insuficiente, mientras que el 68 % dijo haber experimentado o presenciado situaciones de riesgo en ese cruce específico. Entre los inconvenientes más relevantes destacan el exceso de velocidad (20 %), el estacionamiento indebido (17 %) y la ausencia de pasos peatonales adecuados (14 %).

No obstante, las críticas no se han hecho esperar. El edil de Chapinero, Nicolás Velasco, señaló que implementar semáforos en una glorieta rompe el flujo natural del tráfico, con potencial de “caos innecesario” que afectaría a miles de usuarios, sugiriendo además que existen alternativas viales que podrían brindar protección a los peatones sin obstaculizar la circulación. La exalcaldesa Claudia López también manifestó su inconformidad, argumentando que las glorietas se diseñan precisamente para no requerir semaforización.

Expertos como Darío Hidalgo, consultado por El Espectador, interpretan que, aunque existe resistencia de algunos conductores, la intersección presenta congestión significativa y conflictos viales, por lo que los semáforos podrían mejorar el orden y el flujo global. Adicionalmente, destacó la importancia de facilitar cruces peatonales donde la gente realmente los necesita, en lugar de priorizar únicamente el tráfico de automóviles particulares.

Este domingo será el día clave en el que Bogotá podrá evaluar de primera mano el impacto real de la medida sobre la movilidad y la seguridad en uno de sus puntos más transitados.

¿Por qué la calle 63 con carrera 50 de Bogotá tendrá semáforos en su glorieta?

La decisión de instalar semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 se sustenta, según la Secretaría de Movilidad, en la necesidad de mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas. Con antecedentes de 19 personas lesionadas en siniestros graves y resultados de un sondeo que señalan insuficiencia de espacio para quienes cruzan y situaciones recurrentes de riesgo, el Distrito optó por semaforizar el punto para ordenar flujos y reducir accidentes, a pesar de las críticas sobre su posible impacto en el tráfico vehicular.

¿Qué opinan los expertos y ciudadanos sobre los nuevos semáforos en la glorieta de la calle 63 con 50?

Las opiniones están divididas. Personas como el edil Nicolás Velasco y la exalcaldesa Claudia López consideran innecesaria la medida y alertan sobre su posible efecto negativo para el flujo vehicular; cuestionan la falta de estudios rigurosos y proponen alternativas menos restrictivas. Por otro lado, expertos en movilidad, como Darío Hidalgo, consideran que la semaforización podría ordenar el tráfico y mejorar la seguridad, especialmente para peatones y ciclistas, en un punto donde los conflictos y la congestión son frecuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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