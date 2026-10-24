Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe en el que detalló la ocurrencia de cuatro temblores en diferentes regiones del país, entre la noche del viernes 23 y la mañana del sábado 24 de octubre de 2026. Según el reporte de esta entidad oficial, los sismos tuvieron como epicentros municipios ubicados en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. El evento más relevante, por su magnitud, se presentó en Roldanillo, Valle del Cauca, a las 9:47 p. m. del viernes y alcanzó una magnitud de 3,9 con una profundidad considerable de 137 kilómetros. El SGC indicó en su boletín que este movimiento fue sentido por habitantes de sitios como Cali, Dagua y Pereira, de acuerdo con información recogida a través de reportes ciudadanos publicados en medios de comunicación.

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Los otros tres sismos registraron diferentes características. El primero, ocurrido a las 9:11 p. m. del viernes en Cumbal, Nariño, tuvo una magnitud de 2,3 y una profundidad de 8 kilómetros. El siguiente evento se detectó en Tadó, Chocó, a las 3:46 a. m. del sábado, alcanzando una magnitud de 3,4 y una profundidad de 88 kilómetros, según el boletín actualizado. El cuarto temblor se presentó en Heliconia, Antioquia, a las 7:55 a. m. del mismo sábado, con una magnitud de 2,8 y reportado con profundidad superficial.

De acuerdo con el análisis del SGC, estos cuatro movimientos sísmicos evidencian no solo distintos niveles de magnitud y profundidad, sino también la variedad geográfica de la actividad sísmica reciente en Colombia. Frente a la percepción de los temblores, la entidad recomienda el uso de la plataforma Sismo Sentido, disponible en su página web oficial, una herramienta que permite a la ciudadanía reportar los movimientos que percibe. Esta información facilita al Servicio Geológico Colombiano recopilar datos para profundizar en el análisis de los efectos de los eventos.

La entidad también insiste en la importancia de conservar la calma durante un sismo, evitar zonas de riesgo como ventanas y objetos sueltos, y seguir las medidas de seguridad establecidas en el lugar donde se encuentre.

¿Cuántos temblores reportó el Servicio Geológico Colombiano entre el 23 y el 24 de octubre de 2026?

De acuerdo con el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano, entre la noche del 23 y la mañana del 24 de octubre de 2026 se registraron cuatro movimientos sísmicos en territorio nacional, todos con epicentros en diferentes departamentos del país y magnitudes que oscilaron entre 2,3 y 3,9.

¿Qué es la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano?

Sismo Sentido es una herramienta en línea ofrecida por el Servicio Geológico Colombiano que permite a la ciudadanía reportar los movimientos sísmicos que perciba. Esta plataforma ayuda a obtener información más precisa sobre las áreas donde se sienten los temblores y contribuye al análisis de los efectos de estos eventos en distintas regiones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.