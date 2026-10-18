A sus 83 años, don Gilbert enfrenta noches de frío, hambre y lluvia en las calles de Bogotá. Su historia se conoció gracias a Christian Sarmiento, quien compartió un video para pedir ayuda y encontrar a los familiares del adulto mayor, que atraviesa una etapa difícil y necesita un lugar seguro donde dormir.

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En su relato, Sarmiento explicó que conoció al hombre hace un par de meses y destacó su amabilidad, su carisma y su fe. Sin embargo, aseguró que la situación de calle y los problemas de salud que presenta han complicado sus condiciones de vida. Por eso, pidió que la historia llegue a personas que puedan ayudarlo a encontrar un techo y recibir la atención que necesita.

El testimonio de don Gilbert también permitió conocer las circunstancias que lo llevaron a dormir a la intemperie. El adulto mayor, quien se identificó como Iser Mantilla y aseguró haber nacido el 5 de abril de 1943, contó que no consigue empleo y que sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo.

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Según relató, recibe una ayuda económica de 150.000 pesos destinada a adultos mayores y depende, además, de la colaboración de otras personas y de trabajos ocasionales para conseguir el sustento diario. Entre esas actividades, mencionó la recolección y venta de chatarra.

Don Gilbert explicó que anteriormente pagaba por un pequeño espacio donde guardaba sus pertenencias y su ropa, pero tuvo que entregarlo porque ya no podía sostener ese gasto. Desde entonces, pasa las noches en diferentes lugares de la ciudad, buscando refugio de las condiciones climáticas.

En uno de los episodios que recordó, contó que estaba acostado bajo el alero de un establecimiento cuando comenzó a llover durante la madrugada. La situación lo obligó a recoger sus cosas y salir a buscar otro sitio para resguardarse.

Pese a las dificultades, sus palabras estuvieron marcadas por un mensaje dirigido a sus seres queridos. El hombre expresó que sigue amando a sus hijos, hermanos y nietas, y que desea que todos estén bien, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su último contacto.

“Yo los sigo amando siempre”, manifestó al hablar de sus hijos. También les envió bendiciones a sus nietas y a sus hermanos, a quienes recordó con cariño.

La petición de Sarmiento busca que la historia llegue a los familiares de don Gilbert o a personas que conozcan alternativas para brindarle apoyo. Su objetivo es que el adulto mayor pueda acceder a un lugar donde descansar con tranquilidad y afrontar esta etapa de su vida en condiciones más dignas.

Quienes conozcan a don Gilbert o puedan aportar información para ubicar a sus familiares pueden prestar atención al llamado difundido por Sarmiento y ayudar a que llegue a las personas indicadas.

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