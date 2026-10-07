Abelardo De la Espriella aseguró que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará en la impunidad y que su Gobierno trabajará para establecer quién estuvo detrás de la orden del crimen.

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El presidente hizo la declaración durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, este miércoles 7 de octubre en Bogotá.

De la Espriella sostuvo que la investigación no puede limitarse a identificar a quienes participaron materialmente en el atentado y señaló que todavía existen interrogantes sobre los autores intelectuales y los responsables de financiar el homicidio.

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“¿Quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, afirmó.

El mandatario aseguró que la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y otras instituciones del Ejecutivo recibieron instrucciones desde el inicio de su Gobierno para contribuir al esclarecimiento del caso.

“Hoy hace 2 meses me posesioné y el primer día los reuní a todos y les dije a mi equipo: es un asunto de importancia nacional resolver quién está detrás de la muerte de Miguel”, manifestó.

“Los voy a cazar uno a uno”: fuerte advertencia de De la Espriella

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella afirmó que algunas personas que, según las investigaciones, habrían participado materialmente en el asesinato o entregado dinero para cometerlo ya fueron neutralizadas por el Estado.

En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de su discurso.

“Los voy a cazar uno a uno”, aseguró el presidente al referirse a quienes, según su declaración, estarían detrás del crimen.

También afirmó que no ahorrará esfuerzos para identificar a quienes dieron la orden, determinar quién financió el asesinato y establecer cuáles fueron las motivaciones detrás del homicidio.

“Los determinadores de este asesinato están notificados. El Estado colombiano no renunciará a encontrarlos y a darles su merecido más temprano que tarde”, sostuvo.

De la Espriella añadió que quienes estén fuera del país tampoco estarán, según su Gobierno, fuera del alcance de la investigación. “Las fronteras no serán refugio”, advirtió.

De la Espriella dijo que buscarán a los responsables incluso fuera del país

El presidente aseguró que su Gobierno contempla recurrir a organismos internacionales y adelantar intercambios de inteligencia con otros países para ubicar a los responsables del asesinato.

“Si es necesario, como se ha venido haciendo, acudir a otros países para dar con los determinadores, lo vamos a seguir haciendo como corresponde”, afirmó.

También sostuvo que las investigaciones avanzan y expresó confianza en que las autoridades podrán establecer quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El mandatario insistió en que el objetivo final es que los responsables comparezcan ante la justicia. “Se conocerá la verdad y se sabrá quiénes son los verdaderos responsables para que comparezcan ante la justicia”, dijo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.