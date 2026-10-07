El presidente Abelardo de la Espriella fue protagonista de uno de los momentos centrales del primer Summit de Liderazgo Valiente, evento creado para honrar la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay. Durante el encuentro, celebrado en el hotel Cosmos 100 de Bogotá, el mandatario recibió el primer premio ‘Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay’.

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El galardón fue entregado por Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y Delia Jaramillo, quienes destacaron al jefe de Estado como una figura que representa el liderazgo con valentía.

“Hoy le entregamos el premio porque usted se lo merece, es un líder valiente con coherencia que no negocia sus principios ni sus valores”, dijo Miguel Uribe Londoño durante la entrega del premio.

Por su parte, Delia Jaramillo aprovechó el encuentro para reconocer el papel de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien agradeció por el respaldo al presidente desde el comienzo. “Tu liderazgo es silencioso pero inmenso; Colombia te ve y te agradece”, expresó.

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De la Espriella también se refirió a las investigaciones por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y lanzó una frase que marcó su intervención: “Los voy a cazar uno a uno”.

El premio tendrá una entrega anual dentro del Summit de Liderazgo Valiente y como parte de la agenda anual de la familia de Miguel Uribe Turbay.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.