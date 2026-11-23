Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Diego Fernando Hernández Losada deja de ser rector de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), después de haber liderado la administración de la institución académica desde febrero de 2024, según informó la misma universidad a través de sus canales oficiales. De acuerdo con la UAO, el Consejo Superior lo eligió de manera unánime para la rectoría luego de un riguroso proceso, confiando en su experiencia tanto en gestión universitaria como en la esfera pública.

Sigue a PULZO en Discover

El perfil de Hernández Losada integra años de formación y un amplio recorrido en el sector educativo y estatal. Se tituló como ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Colombia en 1986, institución en la que luego cursó un doctorado en Ciencias Económicas, que finalizó en 2006. Complementó su formación con una maestría en administración de empresas de la Universidad del Valle, otra en economía de la Universidad Javeriana y un Master of Science in Finance de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Además, actualmente adelanta un doctorado en educación, también en Illinois, enfocado en política, organización y liderazgo educativo, así como diseño y liderazgo del aprendizaje.

En el ámbito académico, Hernández Losada inició como docente en las universidades Javeriana y de los Andes. Desde 2004 se vinculó a la Universidad Nacional, donde desempeñó funciones como director general, decano de la Facultad de Ingeniería entre 2006 y 2012, y vicerrector de la sede Bogotá hasta 2016. En 2026 fue reconocido por esta casa de estudios como profesor emérito por su aporte y trayectoria.

Su paso por el sector público también ha sido destacado. En 2018 asumió la dirección de Colciencias y posteriormente, tras la transformación de la entidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ocupó el cargo de viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad hasta 2021, incluso estando encargado del Ministerio durante parte de ese periodo.

En marzo de 2024, regresó a la educación universitaria como rector de la UAO. Sin embargo, recientemente la propia universidad anunció que Hernández Losada fue designado por el gobierno nacional como nuevo viceministro de educación superior de Colombia. La UAO resaltó que su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la acreditación institucional en alta calidad, la promoción de la multimodalidad y el impulso a iniciativas de campus sostenible, contribuyendo al desarrollo académico y científico del suroccidente colombiano. La universidad agradeció su trabajo y destacó que su nombramiento es un reconocimiento tanto a su carrera como a la calidad educativa de la UAO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Diego Hernández Losada dejó la rectoría de la UAO?

Hernández Losada renunció a la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente después de ser designado como viceministro de educación superior de Colombia por el gobierno nacional, según lo informó oficialmente la UAO. Su nombramiento es visto por la institución como un reconocimiento a su trayectoria y liderazgo en el ámbito académico y estatal.

¿Cuál ha sido la trayectoria profesional de Diego Hernández Losada?

La carrera de Diego Hernández Losada ha estado marcada por su desempeño como docente, directivo universitario y funcionario público. Fue docente en las universidades Javeriana y de los Andes, directivo y finalmente rector de la Universidad Nacional. También fue director de Colciencias y viceministro en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, antes de liderar la UAO y asumir su actual cargo como viceministro de educación superior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.