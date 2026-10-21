Por: EL PILON SA

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La organización del Carnaval de Valledupar 2027 ha arrancado con fuerza, según reveló Carlos Maldonado, presidente de la Junta Permanente del Carnaval, en declaraciones para EL PILÓN. Maldonado señaló que este año se busca reforzar las raíces tradicionales de la celebración, recuperando costumbres antiguas, intensificando la presencia en los barrios y promoviendo una mayor participación de los corregimientos del municipio. Con estas iniciativas, la Junta procura incluir a diferentes sectores de la ciudad, así como a las poblaciones rurales, para asegurar el disfrute y la integración de toda la comunidad.

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La programación oficial dará inicio el sábado 16 de enero con la lectura del bando y el decreto del carnaval, en la emblemática Plaza Alfonso López. Este acto marca el comienzo formal de la fiesta y convoca tanto a residentes como a visitantes, consolidando su importancia para la identidad local. En su visita a EL PILÓN, Maldonado estuvo acompañado por Laura Andrea Ortega Lemus, quien asumirá la corona como reina central del Carnaval 2027, y por Yessid de Jesús Daza Torres, conocido como el Nene Moto, designado para personificar al rey Momo.

De acuerdo con Maldonado, su elección como presidente de la Junta Permanente del Carnaval fue oficializada mediante el Decreto 0770 del 21 de septiembre de 2026, firmado por el alcalde Ernesto Orozco. En este documento, se destaca el impacto del carnaval en la cultura y el turismo de Valledupar, resaltando que las fiestas fomentan manifestaciones artísticas, musicales y dancísticas, a la vez que promueven la participación ciudadana y la integración social en el municipio.

El desarrollo del carnaval incluirá actividades en comunas urbanas y en cuatro corregimientos –dos al norte y dos al sur–, cubriendo tanto zonas urbanas como rurales. Entre los eventos más destacados figuran la Gran Guacherna en la Plaza Alfonso López, una guacherna adicional en la plaza del Primero de Mayo, el concurso de comparsas y un gran desfile a pie desde la Gobernación del Cesar hasta la Plaza Alfonso López, eliminando el uso de vehículos para fortalecer la tradición.

Maldonado recordó: “Valledupar era un pueblo muy carnavalero antes de ser festivalero”, haciendo énfasis en la importancia histórica de esta celebración para la región. Por otro lado, el vínculo con el Carnaval de la 44 de Barranquilla se fortalecerá este 24 de octubre con el evento Alegorías Carnavaleras, que contará con la visita de la reina barranquillera a la Plaza Alfonso López. Estas iniciativas, según Ortega Lemus, buscan promover la hermandad entre las dos festividades y ampliar la participación de la sociedad local en el carnaval que se avecina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del Carnaval de Valledupar para la identidad local?

El Carnaval de Valledupar es una de las expresiones más significativas de la identidad local, ya que, según la Junta Permanente del Carnaval y el Decreto 0770, promueve no solo las tradiciones artísticas y musicales, sino también la integración social y la participación de los habitantes, al unir barrios y corregimientos en celebraciones que refuerzan el sentido de pertenencia y cultura en el municipio.

¿Qué tipo de actividades se realizarán durante el Carnaval de Valledupar 2027?

La programación del Carnaval de Valledupar 2027, de acuerdo con Carlos Maldonado y los reportes de EL PILÓN, incluye la lectura del bando, guachernas, concursos de comparsas y un desfile a pie. Además, se realizarán eventos tanto en barrios urbanos como en corregimientos rurales, con el objetivo de permitir la participación de toda la ciudadanía y fortalecer el legado cultural de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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