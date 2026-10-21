Por: El Espectador

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El Museo Tate, una de las instituciones más reconocidas del arte mundial, incorporó recientemente a su colección dos esculturas del artista colombiano Luis Fernando Zapata, como anunció Alonso Garcés Galería a El Espectador. Las piezas fueron expuestas durante la feria Frieze Masters de Londres y adquiridas a través del Frieze Tate Fund 2026. Se trata de una obra de la serie "Barcas" (1992) y de "Sarcofagi N°9" (1992-1994), ambas exhibidas en el stand conjunto de la Galería Elvira Moreno y la Galería Alonso Garcés. La escultura "Barcaza" (1992), según el portal especializado Artlyst, destaca por su uso experimental de materiales tanto naturales como reutilizados, resaltando una perspectiva innovadora dentro del trabajo de Zapata.

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De acuerdo con la Galería Elvira Moreno, las "barge" de Zapata están profundamente inspiradas en el ancestral concepto de las barcas solares del antiguo Egipto, que se empleaban como embarcaciones rituales vinculadas al tránsito y la transformación. Las superficies de estas obras incorporan objetos y vestigios que transmiten la idea de viajes desconocidos, agregando un sentido de misterio y trascendencia. Esta aproximación artística se enmarca en la exposición ‘Una arqueología de lo efímero’, presentada por galerías colombianas en la capital británica y conformada por piezas elaboradas con pigmentos naturales sobre papel maché modelado manualmente.

La incorporación de estas esculturas a la colección del Tate ha sido celebrada públicamente por Alonso Garcés Galería, quienes destacaron el valor de expandir la presencia internacional de Zapata y agradecieron a la institución británica y sus patrocinadores. Luis Fernando Zapata, nacido en Girardota en 1951, desarrolló su obra entre Bogotá y París. Tras mudarse a la capital francesa en 1982, profundizó en estudios sobre culturas antiguas y la importancia simbólica de los objetos, sumando influencias de sus viajes por Sudamérica, Egipto, el norte de África y Turquía. A mediados de la década de 1980 fue diagnosticado como seropositivo, lo que orientó su arte hacia reflexiones sobre la mortalidad, la memoria y el legado de las civilizaciones desaparecidas. Según la galería, el enfoque de Zapata en los años noventa giraba en torno al o la potencialidad del arte para transcender la existencia física.

Zapata falleció en Bogotá en 1994 como consecuencia del sida. Además de sus obras, el Tate adquirió en la misma feria la pieza "Peace unknown" (2026) de Michaela Yearwood-Dan, reafirmando su interés en propuestas artísticas que exploran materiales y capas de significado, tal como expresó Karin Hindsbo, directora encargada de la Tate. Por medio de este fondo, la institución ha comprado más de 170 piezas de 100 artistas a lo largo de la feria londinense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Luis Fernando Zapata y por qué es relevante en el arte contemporáneo colombiano?

Luis Fernando Zapata fue un destacado artista colombiano, nacido en Girardota en 1951, que dividió su vida y trabajo entre Bogotá y París. Su obra reflexionó sobre la fragilidad de la existencia humana y el legado de las civilizaciones antiguas, integrando elementos recogidos en viajes por Sudamérica, Egipto, el norte de África y Turquía. La inclusión de sus esculturas en la colección permanente del Museo Tate demuestra la trascendencia y proyección internacional de su trabajo en el arte contemporáneo colombiano.

¿Qué es el Frieze Tate Fund y cuál es su importancia para artistas internacionales?

El Frieze Tate Fund es un fondo a través del cual el Museo Tate adquiere obras expuestas durante la feria Frieze Masters de Londres. Según la información de El Espectador y Artlyst, este fondo permite que obras de artistas de distintas nacionalidades, como Luis Fernando Zapata, ingresen a una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo, ampliando su reconocimiento y visibilidad global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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