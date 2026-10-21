Por: El Espectador

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El cultivo de la guayaba en casa representa la oportunidad de disfrutar productos frescos y naturales, utilizados con frecuencia en recetas tradicionales colombianas como jugos, mermeladas y bocadillos. Sin embargo, lograr una cosecha exitosa exige algo más que sembrar una semilla; requiere espacio suficiente, exposición solar prolongada y cuidados diferenciados en cada etapa del desarrollo de la planta. Según El Espectador, la guayaba es un árbol frutal que puede crecer considerablemente, por lo que se aconseja sembrarla en exteriores, especialmente si su propósito es cosechar frutos de calidad.

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En cuanto a la ubicación, el árbol de guayaba prospera en climas tropicales o subtropicales, donde las temperaturas se mantienen entre 15 y 30 grados Celsius. De acuerdo con información publicada por El Espectador, es fundamental elegir un espacio que cuente con entre seis y ocho horas de luz solar directa al día para asegurar un desarrollo óptimo de la planta. Asimismo, se debe considerar el crecimiento futuro del árbol y garantizar suficiente espacio alrededor.

Para el método de siembra, existen dos caminos principales: sembrar semillas o adquirir un árbol injertado. Si opta por semillas, debe seleccionar una fruta madura, extraer las semillas, lavarlas y sembrarlas en un sustrato suelto y con buen drenaje. Es importante mantener la humedad y esperar varias semanas hasta la germinación. Posteriormente, cuando la plántula haya crecido lo suficiente, debe trasplantarse al suelo definitivo. Según El Espectador, un árbol cultivado desde semilla puede tardar entre tres y cinco años en empezar a fructificar. En contraste, el uso de árboles injertados acelera este proceso, permitiendo obtener frutas en un plazo incluso menor a dos años en condiciones adecuadas.

El riego es determinante, especialmente durante los primeros años, y debe evitar el encharcamiento para no dañar las raíces. Además, abonar la tierra con compost o fertilizante especial para árboles frutales favorece tanto el crecimiento como la fructificación. Es recomendable podar ramas secas o dañadas, así como vigilar constantemente la presencia de plagas o enfermedades para mantener el árbol sano. Al momento de la cosecha, debe observar cambios en el color y aroma de las guayabas para recogerlas en su punto óptimo de maduración, permitiendo que completen su maduración fuera del árbol si es necesario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tarda un árbol de guayaba en dar frutos si se cultiva desde semilla?

Según El Espectador, cuando se cultiva un árbol de guayaba a partir de semilla, este puede tardar entre tres y cinco años en empezar a producir frutos. El tiempo varía dependiendo de las condiciones de suelo, clima y los cuidados recibidos durante las etapas iniciales de crecimiento.

¿Cuáles son los cuidados esenciales para que un árbol de guayaba crezca sano y produzca frutos en casa?

Para asegurar el éxito en el cultivo de la guayaba en casa, debe seleccionar una ubicación con suficiente luz solar, mantener un riego regular sin encharcamientos y abonar con materia orgánica. De igual manera, es importante podar ramas secas o dañadas y vigilar constantemente señales de plagas y enfermedades, según las recomendaciones de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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