Por: El Espectador

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La tragedia de Valeria Afanador sigue marcando el destino del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa de Cajicá que cerrará sus puertas definitivamente luego de la desaparición y hallazgo sin vida de la menor de 10 años. El proceso para cancelar la licencia de funcionamiento del colegio culminó con el respaldo de la Gobernación de Cundinamarca, que ratificó la medida administrativa. Según consta en la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, la Secretaría de Educación departamental confirmó todas las conclusiones de la Resolución 004627 del 19 de junio del mismo año, asumiendo la responsabilidad administrativa por parte del establecimiento. La vía gubernativa quedó agotada, y las directivas ya no cuentan con recursos para seguir apelando la decisión.

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No obstante, según manifestó Manuel Afanador, padre de la menor, el colegio continúa en funcionamiento, lo que ha reactivado debates sobre las garantías de seguridad y el monitoreo en la institución. Las directivas han indicado su disposición para mantener actividades, mientras la familia de Valeria insiste en que las investigaciones deben dirigirse también hacia otros miembros de la comunidad educativa, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por orden de la Gobernación, la rectora del colegio tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para entregar un plan detallado para la reubicación de los estudiantes, prestando especial atención a menores con discapacidad, necesidades educativas especiales o tratamientos terapéuticos. El plan deberá contemplar estrategias para evitar el estigma y el ciberacoso contra los alumnos, así como mecanismos de acompañamiento emocional y participación familiar. La Dirección de Buen Gobierno Educativo será responsable de vigilar el cumplimiento de estas medidas, mientras la Secretaría de Educación divulgará la oferta escolar de Sabana Centro para facilitar el traslado de estudiantes.

En la esfera judicial, la familia de Valeria, representada por el abogado Julián Quintana, celebró la decisión administrativa, pero insiste en que se haga justicia penal contra la rectora Sonia Inés Ochoa y otros dos docentes. La Fiscalía General de la Nación ya imputó a dos profesores, quienes enfrentan una audiencia de acusación pendiente. La familia solicita continuar la investigación sobre el papel de la rectora, dada su responsabilidad legal en el colegio. Además, persisten inquietudes sobre la investigación forense y el esclarecimiento total de lo ocurrido; los padres han denunciado presuntas negligencias y revictimización por parte de las autoridades. Pese a las decisiones administrativas, la familia exige un proceso penal a fondo para que ningún responsable quede por fuera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe tras el caso Valeria Afanador?

El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se ordenó después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la responsabilidad administrativa del centro educativo en el caso de Valeria Afanador. Según la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, la medida fue motivada por fallas y omisiones en el cuidado de la menor, halladas tras su desaparición y posterior muerte, por lo que se procedió a cancelar la licencia de funcionamiento definitivamente.

¿Qué medidas tomará la Gobernación para reubicar a los estudiantes afectados por el cierre del colegio?

La Gobernación exige a la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe la presentación de un plan detallado de reubicación para cada estudiante, antes del 31 de octubre de 2026. Este plan debe contemplar necesidades especiales, apoyo psicosocial, y evitar la estigmatización. Además, la Secretaría de Educación divulgará información sobre la oferta educativa disponible para que las familias puedan buscar cupos en otros colegios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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