La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray, quien alcanzó reconocimiento internacional tras ser relacionada sentimentalmente con Justin Bieber, falleció a los 34 años. Su familia confirmó la noticia y señaló que estuvo acompañada por sus seres queridos en el hospital.
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La familia no informó públicamente la causa del fallecimiento. Sin embargo, medios internacionales difundieron una versión según la cual la modelo habría sufrido una sobredosis de fentanilo en Los Ángeles el viernes 16 de octubre. Esa información no había sido confirmada oficialmente por sus allegados ni por las autoridades en el reporte de Noticias RCN.
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La información sobre una posible sobredosis fue publicada inicialmente por el diario británico Daily Mail, que señaló que Ray habría sido trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir una intoxicación. Según esa versión, permaneció en estado crítico antes de su fallecimiento. No obstante, la causa de muerte no estaba confirmada oficialmente.
La modelo también había enfrentado problemas de salud en años anteriores. En 2024 contó que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica que puede comprometer la fuerza muscular y que, en su caso, le ocasionó parálisis parcial después de un accidente de tránsito.
Durante su recuperación, Ray tuvo que utilizar silla de ruedas y caminador. La propia modelo habló públicamente sobre las dificultades que afrontó tras el accidente, aunque no existe información confirmada que vincule esa enfermedad con su fallecimiento en octubre de 2026.
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¿Quién era Sahara Ray y cómo se relacionó con Justin Bieber?
Sahara Ray nació en Australia y era hija de Tony Ray, reconocido surfista profesional. Además de trabajar como modelo, incursionó en el diseño de moda y creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, en 2014. Su carrera también estuvo acompañada por una importante presencia en redes sociales.
Su nombre alcanzó mayor notoriedad en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes de ambos alimentaron las versiones sobre una relación sentimental, aunque ese vínculo no fue confirmado públicamente por los dos. Desde entonces, la modelo quedó asociada al entorno mediático del cantante canadiense.
Tras conocerse su muerte, su hermana menor, Ruby Ray, publicó un mensaje de despedida en el que destacó cualidades como su inteligencia, sentido del humor, amabilidad y empatía.
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