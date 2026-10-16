Lejos de las controversias en medios de comunicación, el periodismo internacional viste de luto tras confirmarse la repentina muerte de la reconocida presentadora Milagros Cofiño apenas a sus 43 años de edad.

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La trágica partida conmocionó al gremio informativo y a miles de espectadores que siguieron de cerca su destacada labor comunicacional en la pantalla chica.

El canal deportivo Meridiano TV, donde la comunicadora laboró durante varios años y alcanzó amplia notoriedad en Venezuela, ratificó oficialmente la triste noticia mediante sus canales digitales.

A través de sus redes sociales, la cadena informó sobre su fallecimiento, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, lo que tiene en vilo a muchos de sus seguidores.

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El repentino deceso de la periodista venezolana causó asombro entre las personas en la opinión pública en el continente, dado que su trayectoria estuvo fuertemente vinculada al periodismo deportivo.

La muerte de esta figura pública está marcada por la pronta despedida de quien se convirtió en una presentadora de quien no se había reportado ninguna clase de complicación de salud.

Su carisma periodístico le permitió construir un lazo estrecho con el público aficionado a las diversas competencias nacionales e internacionales.

La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida conductora que construyó gran parte de su trayectoria profesional en el cubrimiento de diferentes acontecimientos deportivos.

La noticia se conoció el jueves 15 de octubre y generó reacciones entre colegas y seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento y recordaron su paso por los medios de comunicación.

Cabe remarcar que no existe ninguna clase de detalles adicionales acerca de las eventuales causas del deceso de la presentadora venezolana, cuyo fallecimiento se ha convertido en una razón del luto en el periodismo.

¿Quién era Milagros Cofiño?

Milagros Cofiño fue una reconocida periodista y conductora de televisión venezolana, especializada en información deportiva.

Falleció el jueves 15 de octubre de 2026, a los 43 años de edad, según confirmó su antiguo canal.

Cofiño desarrolló gran parte de su carrera en Meridiano Televisión, uno de los canales deportivos más reconocidos de Venezuela.

También trabajó en diversas plataformas pertenecientes al Bloque de Armas, importante conglomerado mediático venezolano.

Durante años, realizó coberturas especializadas de distintos eventos deportivos para audiencias de su país natal.

Su carisma y profesionalismo la convirtieron en una figura querida dentro del periodismo deportivo venezolano.

Desde hace varios años, Cofiño residía en España junto a su pareja sentimental y sus dos hijos.

Su esposo, Guillermo Guerra, la acompañó durante una relación estable y reservada en su etapa europea.

Tras conocerse la noticia, numerosos colegas y figuras del periodismo expresaron condolencias en redes sociales.

El comunicador Fernando Petrocelli la describió como una persona alegre, cariñosa y muy trabajadora.

El relator Richard Méndez la calificó como una de las personas más maravillosas que conoció en televisión.

Otros comunicadores reconocidos, como Álex Candal, Ivón Gaete y Vito Martínez, también destacaron su calidad humana.

El gremio periodístico venezolano manifestó públicamente su luto tras confirmarse la noticia este jueves.

Su partida provocó una ola de mensajes de despedida entre excompañeros y seguidores de la televisión deportiva.

Cofiño deja un legado de profesionalismo, optimismo y entrega dentro del periodismo deportivo latinoamericano.

Su trabajo marcó a varias generaciones de televidentes venezolanos interesados en la información deportiva nacional.

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