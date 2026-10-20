Por: EL PILON SA

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¿Qué pasaría si el origen de Superman no fuese la tradicional granja en Kansas, sino una base militar fuertemente custodiada? Con esa inquietud como punto de partida, el diseñador gráfico y cineasta vallenato Iván Ramith Acuña decidió crear Monster Cut, un cortometraje de ciencia ficción de siete minutos que reinterpreta al icónico superhéroe desde la visión de un realizador regional. Según los detalles compartidos por Acuña, él asumió los roles de director, guionista, protagonista y responsable de los efectos visuales de la obra, con el acompañamiento de un equipo local y el respaldo de su familia, en particular de su abuela materna, quien ha sido el principal sostén económico de sus proyectos.

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La producción, realizada en parte en la zona de Las Palmas en Valledupar, representa una apuesta poco habitual en la escena audiovisual de la región. De acuerdo con Acuña, su interés está en demostrar que desde ese contexto se pueden construir historias alejadas de la narrativa costumbrista. La trama de Monster Cut explora el escenario de un Superman que, en vez de ser acogido por la calidez de una familia, es vigilado y criado por científicos y militares tras ser detectado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Para el director, el resultado sería un personaje marcado por la frialdad institucional; una “arma” cargada de traumas y despojada del amor natural que guió, tradicionalmente, al superhéroe.

El proyecto involucró no solo creatividad narrativa sino también técnica. Acuña relató que, debido a los limitados recursos disponibles, tuvo que adentrarse personalmente en el aprendizaje de los efectos visuales, lo cual representó uno de los mayores desafíos. El corto se desarrolló mayoritariamente los domingos, y tuvo un costo cercano a los 17 millones de pesos, financiado progresivamente por su familia y otros apoyos. En pantalla, además del propio Acuña, participa Miriam Quintero como integrante de un grupo táctico de las Naciones Unidas.

La trayectoria de Monster Cut comenzó a tomar fuerza con su presentación en más de 70 festivales, de los cuales ha recibido 38 respuestas, incluidas 34 selecciones en festivales colombianos e internacionales. Acuña selló un acuerdo de distribución con Univ Films de Brasil, lo cual otorga a su obra una vitrina internacional. Según sus declaraciones, también espera que el cortometraje llegue a las salas de cine colombianas al iniciar el año 2027, como parte de la distribución nacional impulsada por la Ley de Cine y organismos del sector cultural colombiano.

A pesar de las dificultades, para Iván Ramith Acuña el proceso de Monster Cut consolida un aprendizaje valioso y fomenta su aspiración de realizar un largometraje orientado al género de acción y las temáticas policiales y militares. La intención final es que su cine sirva como muestra del potencial creativo de Valledupar, con la frase “100 % vallenato” en los créditos para dejar clara su procedencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la propuesta principal de Monster Cut y por qué es un aporte relevante al cine de Valledupar?

La propuesta central de Monster Cut consiste en reimaginar el origen de Superman bajo el dominio militar, mostrando el efecto que el aislamiento y la manipulación institucional tendrían sobre la formación de un superhéroe. Este enfoque representa un aporte relevante al cine de Valledupar porque explora la ciencia ficción, un género poco frecuente en la región, y busca romper con las narrativas tradicionales vinculadas al entorno, validando la capacidad local para desarrollos audiovisuales innovadores.

¿Cómo logró Iván Ramith Acuña financiar y distribuir su cortometraje Monster Cut?

Iván Ramith Acuña financió Monster Cut principalmente con el apoyo económico de su abuela materna y otros familiares, quienes lo acompañaron durante todo el proceso. La distribución del cortometraje se concretó gracias a su participación en más de 70 festivales y a un contrato con la distribuidora brasileña Univ Films, lo que ha permitido que su obra tenga presencia tanto a nivel nacional como internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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