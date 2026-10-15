Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La adquisición reciente de una unidad móvil por parte de RTVC, el sistema de medios públicos, ha desatado una polémica significativa debido a denuncias de posibles sobrecostos y deficiencias técnicas. Según la entidad, esta unidad móvil, cuyo contrato fue suscrito el 16 de diciembre de 2025 bajo el número 2899 de 2025, representó una erogación de $11.924 millones. Sin embargo, la actual administración alertó sobre eventuales sobrecostos superiores a $2.000 millones, detectados al revisar las partidas destinadas a equipos audiovisuales, las cuales sumaron cerca de $9.000 millones. Estudios de mercado internos y cotizaciones citadas por RTVC indicarían que estos equipos equivalentes podrían conseguirse por aproximadamente $7.000 millones, diferencia que sustenta la sospecha de irregularidades en el proceso.

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El contrato contemplaba no solo la fabricación y dotación del vehículo, sino también la integración tecnológica y la puesta en funcionamiento para producción televisiva. Pese a la magnitud de la inversión, el vehículo permanece inmovilizado, ya que carece de la planta eléctrica indispensable para su operación. Las fallas técnicas no terminan allí: la administración evaluó los equipos instalados y encontró que las ocho cámaras entregadas no cumplen con las características ópticas requeridas. Así mismo, la consola de sonido no satisface las necesidades de producciones de gran formato, lo que limita considerablemente su uso potencial. Por otro lado, el dron incluido en el contrato está diseñado principalmente para labores de cartografía y seguridad, sin cumplir los estándares exigidos para transmisiones audiovisuales en directo.

Las dudas también se extienden al proceso contractual. Según señaló RTVC, se establecieron requisitos de experiencia que podrían haber restringido la participación de más oferentes, afectando la pluralidad en la licitación. A esto se suma el hecho de que las dos empresas que participaron en el estudio previo terminaron presentando una oferta conjunta, situación que la administración estima debe ser objeto de revisión por las autoridades. Todo este escenario llevó a RTVC a advertir sobre el riesgo de que la millonaria compra se convierta en un “elefante blanco”, es decir, una infraestructura costosa y poco útil. Ante la gravedad de los hechos, la administración trasladó la información a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que sean estas entidades las que determinen si hubo irregularidades y posibles sobrecostos en la contratación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas técnicos identificados en la unidad móvil de RTVC?

RTVC identificó que la unidad móvil carece de la planta eléctrica necesaria para funcionar, además de que las ocho cámaras incluidas no cumplen con las características ópticas requeridas, la consola de sonido no responde a producciones de gran formato y el dron suministrado está orientado a cartografía y seguridad, lo que lo aleja de los usos audiovisuales necesarios para transmisiones televisivas en vivo.

¿Por qué RTVC advierte el riesgo de convertir la inversión en un "elefante blanco"?

La advertencia de RTVC sobre el riesgo de que esta unidad móvil termine como un “elefante blanco” se debe a la falta de operatividad del vehículo a causa de deficiencias técnicas y la ausencia de la planta eléctrica, así como a los posibles sobrecostos e irregularidades detectadas en el proceso de adquisición, lo que pone en duda la utilidad y sostenibilidad de la millonaria inversión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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