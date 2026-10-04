Un robo a mano armada ocurrido en la noche del jueves primero de octubre en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, dejó a un comerciante herido y pérdidas que estarían entre los 50 y 60 millones de pesos.

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De acuerdo con información de CiyTV, el hecho ocurrió hacia las 8:20 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial y amenazaron con un arma de fuego al comerciante y a uno de los clientes que se encontraba en el lugar.

“Uno de los bandidos se estaciona en la parte de atrás donde yo no lo veo y el otro se baja y se va acercando poco a poco, y de un momento a otro ya lo veo encima mío interceptándome”, comenzó explicando el comerciante.

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En medio del atraco, una de las víctimas intentó defenderse utilizando una silla, pero los delincuentes respondieron disparándole en uno de los brazos. El proyectil atravesó la extremidad y le provocó una herida de entrada y salida.

“Lo único que yo hice fue respaldarme con la silla. Cogí una silla en una posición en la que si yo veía que me iba a disparar pues se la arrojaba, y siempre bregué a proteger tanto mi integridad como mi patrimonio”, agregó.

Los responsables escaparon del establecimiento después de apoderarse de diferentes elementos de valor. Entre lo hurtado se encontraban joyas, dinero en efectivo y una maleta que contenía varios cheques. Según el reporte conocido por CityTV, el valor total de lo robado estaría entre los 50 y 60 millones de pesos.

“Me disparan y me impactan el brazo. Inmediatamente me voy para urgencias y allá en la Santa Fe me confirman que fue con una pistola de verdad, no fue traumática, y que la bala perforó, entró y salió”. concluyó el comerciante afectado.

El comerciante afectado pidió mayor presencia de las autoridades en la zona y que avance la investigación para identificar y capturar a los responsables del hecho.

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El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los establecimientos comerciales durante los horarios nocturnos y sobre la necesidad de que las autoridades establezcan quiénes estuvieron detrás del ataque y cómo se produjo la huida de los responsables.

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