Un mensaje sobre soberanía, seguridad y justicia fue el que envió el presidente Abelardo de la Espriella al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que ese organismo aprobara cambios en las funciones de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión recibió 15 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

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A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció el respaldo de los integrantes del Consejo y destacó que la modificación permitirá que la ONU concentre sus labores en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad. En adelante, la Reforma Rural Integral quedará bajo la responsabilidad de las instituciones colombiana.

De la Espriella defendió la decisión como un reconocimiento a la capacidad del país para asumir sus compromisos. “Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”, escribió.

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¡RESPALDO UNÁNIME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU A LA PROPUESTA DE COLOMBIA! ¡15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención! El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de nuestro Gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad. La Reforma Rural Integral quedará bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas, sin la verificación de esa Misión. Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos. Agradezco a los 15 miembros del Consejo de Seguridad por su decisión y reconozco el trabajo de nuestro equipo diplomático, especialmente del embajador Mauricio Gaona. ¡LA PAZ NO PUEDE SER SINÓNIMO DE IMPUNIDAD, NI LA SOBERANÍA PUEDE SER NEGOCIABLE! Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

El jefe de Estado también dejó una frase contundente sobre la posición de su Gobierno frente al proceso de paz: “La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”, añadió en su publicación.

El mandatario sostuvo que Colombia necesita una paz acompañada de seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional.

Por su parte, el embajador colombiano ante la ONU, Mauricio Gaona, defendió los cambios y destacó la importancia del acompañamiento internacional. “Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno”, afirmó.

Gaona también expuso las dificultades de seguridad que enfrenta el país y aseguró: “No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias. Enfrentamos carteles de droga, guerrillas, organizaciones criminales, corrupción y desplazamiento forzado”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.