“Vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad, desde las regiones hasta los barrios, en todas las ciudades y los pueblos de Colombia. Tenemos un plan para recuperar el orden en los territorios apartados y para que se imponga la ley en cada una de las ciudades de Colombia”, detalló el presidente al momento de presentar la nueva cúpula de las Fuerzas Militares.

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La nueva cúpula militar del gobierno de Abelardo de la Espriella quedó conformada con el objetivo de recuperar el control territorial, fortalecer la seguridad y enfrentar a los principales grupos criminales del país.

El mayor general Erick Rodríguez asumió como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general José Bertulfo Soto quedó al frente del Ejército. A su vez, el mayor general Carlos Carrasquilla asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

La estructura también quedó integrada por el brigadier general Rodolfo Morales como segundo comandante del Ejército y el mayor general Juan Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aérea.

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En la Armada Nacional, el mando quedó en manos del vicealmirante Javier Jaimes Pinilla. Asimismo, el mayor general Rafael Olaya Quintero será el segundo comandante de la Armada.

Esta es la nueva cúpula militar completa:

Mayor general Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares.

Mayor general Carlos Carrasquilla Gómez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional.

Brigadier general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército Nacional.

Mayor general Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Mayor general Juan Mosquera Dueñas, segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada Nacional de Colombia.

Mayor general Rafael Olaya Quintero, segundo comandante de la Armada Nacional de Colombia.

General Óscar Leonel Murillo, Escuela Superior de Guerra.

Entre los principales desafíos de la nueva cúpula está golpear a las estructuras criminales y a sus principales cabecillas, entre ellos alias ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’ y ‘Chiquito Malo’, además de combatir a las organizaciones del ELN.

La estrategia contempla fortalecer la inteligencia, incorporar drones y ampliar la cooperación con Estados Unidos.

También busca recuperar el control territorial mediante una mayor presencia de la Fuerza Pública y del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.

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