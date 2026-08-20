El presidente Abelardo de la Espriella anunció cambios en la cúpula militar del país y, durante la presentación de los nuevos comandantes, confirmó una modificación en el nombre de una de las instituciones de las Fuerzas Militares.

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El mandatario señaló que la Fuerza Aeroespacial Colombiana volverá a llamarse Fuerza Aérea, recuperando la denominación que tuvo durante décadas.

La decisión fue anunciada por De la Espriella al referirse al nuevo comandante de la institución, quien asumirá la dirección de la Fuerza Aérea junto con su segundo comandante.

De acuerdo con el jefe de Estado, el mayor general Juan Martínez Ossa será el nuevo comandante de la institución. A su lado estará el mayor general Juan Mosquera Dueñas, quien ocupará el cargo de segundo comandante.

Cambio anunciado junto con la nueva cúpula militar

El anuncio hizo parte de la presentación de los oficiales que estarán al frente de las Fuerzas Militares durante el nuevo gobierno.

En ese contexto, De la Espriella aprovechó para confirmar que uno de los primeros cambios será recuperar el nombre de Fuerza Aérea, dejando atrás la denominación de Fuerza Aeroespacial.

El cambio representa una modificación en la forma como se identifica oficialmente a esta institución dentro de la estructura militar colombiana.

La denominación Fuerza Aeroespacial Colombiana había sido adoptada en 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, como parte de una transformación orientada a ampliar la concepción de las capacidades de la institución más allá de las operaciones tradicionales relacionadas con el espacio aéreo.

Con la decisión anunciada por De la Espriella, el Gobierno plantea regresar a la denominación histórica de Fuerza Aérea, una expresión que ha acompañado a la institución durante buena parte de su historia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.