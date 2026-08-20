Por: EL PILON SA

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Glencore Colombia, reconocida por su operación minera en Cerrejón, hizo pública una donación significativa de 1,5 millones de dólares estadounidenses para respaldar las tareas de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas por el reciente terremoto. Así lo informó la compañía en un comunicado oficial, donde expresó su solidaridad con quienes sufrieron las consecuencias del desastre natural y resaltó el trabajo de organismos gubernamentales, autoridades locales, entidades de emergencia, organizaciones sociales y comunidades.

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Según el comunicado de Glencore Colombia, la empresa resalta su reconocimiento hacia los esfuerzos que se están brindando en el territorio para asistir a la población vulnerable. A través de este mensaje, subrayaron el compromiso de la organización con la sociedad colombiana y su disposición de apoyar en momentos difíciles. Edgar Alfonso, quien lidera Cerrejón como presidente, reiteró que sus pensamientos y oraciones están con las familias perjudicadas, enfatizando que, ante situaciones de este tipo, la empresa espera que la donación pueda servir de alivio y apoyo concreto en medio de la emergencia.

El compromiso social del sector empresarial no se ha limitado únicamente a Glencore Colombia. De acuerdo con una información confirmada por Abelardo de la Espriella, presidente de la República, a través de su cuenta en la red social X, la compañía Drummond realizará una donación del mismo monto: 1,5 millones de dólares estadounidenses. Estos recursos también serán destinados a fortalecer la reconstrucción de la región occidental del país, la más impactada por el terremoto acontecido el lunes 10 de agosto.

A estas iniciativas solidarias se han sumado los principales conglomerados nacionales. La familia Santo Domingo, uno de los grupos empresariales más influyentes del país, anunció la entrega de 100.000 millones de pesos. La administración de estos recursos se realizará mediante una estructura fiduciaria, creada especialmente para asegurar una gestión adecuada de los fondos privados y optimizar los aportes del sector empresarial en la atención a la emergencia.

La respuesta articulada de empresas como Glencore Colombia, Drummond y la familia Santo Domingo evidencia el papel fundamental del sector privado en la atención a emergencias nacionales y el respaldo a las comunidades en momentos de crisis.

¿Qué empresas mineras donaron para ayudar tras el terremoto en Colombia?

Las empresas mineras que anunciaron donaciones para apoyar la reconstrucción tras el reciente terremoto en Colombia son Glencore Colombia, a través de su operación Cerrejón, y la empresa Drummond. Ambas compañías comprometieron 1,5 millones de dólares estadounidenses cada una, según comunicados y declaraciones oficiales.

¿Cómo se administrarán las donaciones privadas para víctimas del terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, la donación de la familia Santo Domingo, que asciende a 100.000 millones de pesos, será administrada mediante una estructura fiduciaria. Esta figura permitirá coordinar y gestionar los aportes del sector privado, asegurando un uso eficiente y transparente de los recursos para atender la emergencia causada por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.