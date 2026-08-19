Por: Caracol TV

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La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió la convocatoria para quienes aspiran a convertirse en oficiales del Ejército Nacional de Colombia en el periodo 2027-1. De acuerdo con información suministrada por Noticias Caracol, la inscripción está dirigida a jóvenes que cumplan los requisitos establecidos por la institución y busca seleccionar a quienes, a través de un proceso riguroso, puedan iniciar su formación militar y profesional a partir del 15 de enero de 2027.

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El programa ofertado por la ESMIC comprende una formación de cuatro años, divididos en ocho semestres, que integra estudios en Ciencias Militares y la posibilidad de acceder a títulos profesionales complementarios en áreas como ingeniería civil, derecho, administración logística, educación física y relaciones internacionales. La escuela explicó que el proceso de selección está orientado a jóvenes que deseen asumir el reto de ser oficiales del Ejército Nacional y que estén dispuestos a superar diversas etapas de evaluación, que incluyen pruebas académicas, físicas, médicas y psicológicas, además de entrevistas y otras valoraciones adicionales.

Antes de iniciar la formación, los aspirantes deben demostrar el cumplimiento de condiciones específicas. Según lo publicado por la Escuela Militar, es indispensable tener entre 16 y 21 años al momento del ingreso, ser ciudadano colombiano o extranjero con nacionalidad colombiana, haber obtenido el título de bachiller o estar en grado once, no contar con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y presentar los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES). Cumplir estos requisitos habilita a los interesados a inscribirse, pero no garantiza el ingreso, ya que la selección se completa con una serie de evaluaciones.

El proceso de incorporación contempla pruebas como la psicométrica, entrevistas psicológicas, exámenes médicos y un riguroso comité evaluador. Posteriormente, los aspirantes enfrentan pruebas físicas de tierra y agua, examen de inglés, chequeo médico complementario, entrevista personal, visita domiciliaria, tallaje y prueba de poligrafía.

En cuanto a los beneficios económicos, ESMIC otorga un 30% de descuento en matrícula académica a hijos de miembros del Ejército Nacional (activos, retirados o pensionados), lo mismo que a aspirantes afrodescendientes e indígenas. Si varios hermanos estudian en la institución, el segundo hijo accede a un 10% de descuento. Además, quienes hayan prestado el servicio militar gozan del 100% de gratuidad y quienes están en los niveles A, B o C del Sisbén también pueden postularse a la exención total de matrícula. Es relevante destacar que los descuentos no son acumulables y la inscripción debe hacerse por los canales oficiales de la ESMIC.

¿Cuáles son los requisitos principales para ingresar a la Escuela Militar de Cadetes de Colombia?

De acuerdo con la información publicada por la Escuela Militar, los aspirantes deben tener entre 16 y 21 años, ser ciudadanos colombianos (o con nacionalidad colombiana), haber culminado el bachillerato o estar en grado once y obtener el título a tiempo, no tener antecedentes penales ni disciplinarios y presentar los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES).

¿Qué beneficios económicos ofrece la ESMIC a los aspirantes para 2027?

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova proporciona descuentos del 30% en la matrícula para hijos de oficiales, suboficiales, soldados profesionales, aspirantes afrodescendientes o indígenas; un 10% para el segundo hijo de una familia, gratuidad total para quienes hayan prestado servicio militar y exención completa para aspirantes en los niveles A, B o C del Sisbén. Cada aspirante solo puede aplicar a uno de estos beneficios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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