Por: EL PILON SA

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La transición entre el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI) marca un cambio profundo en la manera como el Estado colombiano identifica y focaliza a los beneficiarios de subsidios y programas sociales. De acuerdo con información oficial citada en el decreto 662, esta transformación no significa la eliminación inmediata del Sisbén ni la pérdida automática de ayudas para quienes ya se encontraban registrados antes del 31 de julio. Existe un periodo de ajuste hasta el 31 de octubre de 2026 para estos hogares, como lo explicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad responsable del proceso.

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El RUI se convertirá en el instrumento fundamental de focalización tanto para entidades públicas como para particulares con funciones públicas, mientras el Sisbén seguirá siendo una fuente clave para el Registro Social de Hogares al mantener la encuesta presencial y las actualizaciones municipales. El periodo de transición fue reglamentado por el decreto 662, emitido el 26 de junio de 2026, en el cual se establecen fechas esenciales: el corte del 31 de julio para hogares identificados y el inicio de operación obligatoria del RUI desde el 1 de agosto. Hasta el 31 de octubre de 2026, los beneficiarios actuales del Sisbén continúan bajo un proceso de transición durante el cual las entidades deben definir cronogramas y mecanismos de incorporación al nuevo sistema.

Una de las claves de este cambio es la integración de diferentes fuentes para determinar la situación real de cada familia. Según las explicaciones del coordinador del Sisbén en Valledupar, Óscar Morales, el RUI cruza la información del Sisbén con bases administrativas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), entre otras, para acercarse a una estimación más precisa de los ingresos y condiciones familiares. Este cruce dinámico puede provocar que la categoría de un hogar cambie en semanas, dependiendo de la aparición de datos nuevos o actualizados.

Importante aclarar que el Sisbén no desaparece. La encuesta presencial sigue siendo esencial para capturar detalles sobre la composición y condiciones del hogar que no siempre están reflejados en otras fuentes oficiales. Por ejemplo, permite identificar si una persona con ingresos formales sostiene a menores, adultos mayores o personas con discapacidad, lo cual es fundamental para mantener una mirada integral sobre la vulnerabilidad.

En cuanto a las categorías, el Sisbén IV ya no usa un puntaje numérico sino que agrupa a la población de acuerdo a su capacidad de generación de ingresos: desde el grupo A (pobreza extrema), que va de A1 a A5, hasta el grupo D, que incluye a personas sin condiciones de pobreza ni vulnerabilidad, clasificados desde D1 a D21. Los grupos B y C responden a pobreza moderada y vulnerabilidad, respectivamente, con subdivisiones que detallan aún más la situación de los hogares.

Para las familias, la recomendación principal es revisar periódicamente que la información registrada refleje la realidad actual del hogar, y acudir a la oficina municipal del Sisbén o a los canales digitales para solicitar actualización en caso de cambios importantes como la llegada de hijos, el cuidado de adultos mayores o la presencia de personas con discapacidad. Las propias entidades responsables de subsidios deberán informar los criterios y pasos para mantener o modificar los beneficios durante la transición.

¿Cuándo deja de funcionar el Sisbén y qué sucede con sus categorías con la entrada del RUI?

El Sisbén no desaparece de inmediato con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI); de acuerdo con el decreto 662 y lo señalado por el DNP, existe un periodo de transición que se extiende hasta el 31 de octubre de 2026. Durante este tiempo, ambos sistemas conviven, y las categorías del Sisbén seguirán vigentes para quienes estaban registrados antes del 31 de julio. Solo después de esa fecha límite, el RUI será el único instrumento vigente para identificar y clasificar a los beneficiarios de programas sociales.

¿Qué es el grupo A1 en el Sisbén IV y a quiénes incluye específicamente?

El grupo A1 es la categoría dentro del Sisbén IV que representa a los hogares en situación de pobreza extrema con las condiciones socioeconómicas más críticas entre los clasificados en el grupo A. Según la propia metodología del Sisbén IV, pertenecer a A1 implica tener una capacidad muy limitada para generar ingresos y carecer de condiciones básicas adecuadas de vida, ubicando a estas familias en el nivel más bajo de la clasificación de bienestar social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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