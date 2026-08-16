Por: Portal Bogotá

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El programa Bogotá Sin Hambre, liderado por la administración de Carlos Fernando Galán en colaboración con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ha dado un nuevo paso para combatir la inseguridad alimentaria y reducir las brechas sociales en la capital. En la localidad de Usme, se abrió el comedor comunitario Villa Alemania, un espacio concebido para servir a población vulnerable que enfrenta dificultades alimentarias y pobreza. Según información del portal oficial Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, este comedor tiene capacidad para acoger a 250 personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que, debido a la falta de empleo o redes de apoyo, carecen de recursos para una alimentación adecuada.

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Ubicado en la calle 111A sur No. 2-07, Villa Alemania forma parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 y focaliza su atención en población en condiciones socioeconómicas difíciles: madres cabeza de hogar, personas desempleadas, trabajadores informales del sector y adultos mayores sin actividad económica. Actualmente, el 91 % de la capacidad del comedor está ocupado, con 228 personas que ya reciben apoyo alimentario. De acuerdo con datos de la clasificación Sisbén A y B —un sistema oficial que identifica el nivel de vulnerabilidad socioeconómica—, el 74 % de estos beneficiarios vive bajo condiciones de pobreza extrema o moderada.

El impacto en infancias y juventudes también es relevante: 101 beneficiarios, es decir, el 44 % de los asistentes, son niñas, niños y adolescentes vinculados a instituciones educativas cercanas. Así, el comedor no solo atiende a adultos en vulnerabilidad, sino que contribuye al bienestar alimentario de menores en su proceso escolar.

La apertura de Villa Alemania significa que Usme ahora cuenta con 16 comedores comunitarios que, en total, suman 4.950 cupos. De estos, tres unidades son resultado de la ampliación de cobertura para 2025, con capacidad para atender a 900 personas en los sectores catastrales con mayor riesgo de inseguridad alimentaria y pobreza. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, enfatizó durante la inauguración que estos comedores no solo distribuyen alimentos, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y fomentan buenas prácticas alimentarias, como parte de la estrategia Transformaciones Rurales Integrales.

Además, Villa Alemania trabaja en articulación con otros servicios del territorio, como la Parroquia María Madre de la Divina Misericordia, el Hospital de Usme, el Colegio Eduardo Umaña Mendoza y el CAI Antonio José de Sucre. Esta red de colaboración contribuye a un apoyo integral, destacando la importancia de la promoción social, la protección, la salud y la convivencia en la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comedores comunitarios hay en Usme y cuál es su cobertura?

Actualmente, en la localidad de Usme existen 16 comedores comunitarios, que tienen una capacidad conjunta para atender a 4.950 personas. Tres de estos espacios fueron abiertos durante la ampliación de cobertura para 2025, priorizando los sectores con mayor inseguridad alimentaria y pobreza, según la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿A qué tipo de población atiende principalmente el comedor comunitario Villa Alemania?

El comedor comunitario Villa Alemania atiende sobre todo a personas en condición de pobreza extrema o moderada, según el Sisbén A y B. Entre los beneficiarios se encuentran madres cabeza de hogar, desempleados, trabajadores informales, personas mayores sin redes de apoyo, así como niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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