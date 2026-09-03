Por: EL PILON SA

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La reciente decisión de la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, de derogar las resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros ha marcado un punto de inflexión para la industria extractiva en Colombia, especialmente para el departamento del Cesar. El anuncio, realizado durante el Congreso Nacional de Minería, deja sin efecto figuras creadas con la intención de organizar el territorio y fomentar el acompañamiento en regiones mineras, pero que, según palabras de la ministra citadas por EL PILÓN, terminaron obstaculizando la inversión y la exploración, sin llegar a ejecutarse materialmente ninguna acción concreta. La ministra enfatizó que “esta decisión tiene efectos de futuro; y no afecta los derechos de los ciudadanos porque nada se ejecutó”.

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En Colombia se llegaron a establecer 20 distritos mineros, entre los cuales uno agrupaba los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico en el Cesar, región donde predominan las operaciones de carbón. Solo Drummond, que opera en la zona, representa en promedio el 49,6 % de la producción nacional de este mineral. Estos municipios, conocidos por el llamado corredor minero, han centrado su economía en la extracción de carbón, actividad ligada a las variaciones de los precios internacionales y los vaivenes geopolíticos, lo que expone a la población a la vulnerabilidad económica cada vez que el mercado internacional fluctúa.

El distrito minero fue creado con la promesa de disminuir esa dependencia histórica del carbón, buscando diversificar la economía mediante el impulso de otros sectores, como la agricultura y el desarrollo sostenible. El Gobierno había anunciado proyectos destinados a fortalecer infraestructuras, instituciones y el tejido comunitario, para que los habitantes tuvieran alternativas reales de empleo y medios de vida, más allá de la extracción. Sin embargo, tal como quedó consignado en las fuentes consultadas por EL PILÓN, esta política no pasó de ser “un saludo a la bandera”: hubo un diagnóstico y un documento técnico, pero faltaron inversiones y presencia estatal efectiva.

Actualmente, en los cinco municipios del corredor minero operan 37 permisos vigentes para la explotación de recursos. Gran parte de estos contratos tienen décadas de historia, aunque siguen vigentes nuevas licencias y autorizaciones. Además de carbón, en la zona existen empresas dedicadas a materiales de construcción. Pese al diagnóstico y los compromisos anunciados, la falta de ejecución concreta llevó al Gobierno a liberar el camino para las operaciones mineras, eliminando la figura del distrito minero como un intento fallido de transformación regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se derogaron los Distritos Mineros en el Cesar y otras regiones?

Los distritos mineros fueron derogados porque, de acuerdo con la ministra de Minas y Energía y fuentes como EL PILÓN, nunca se ejecutaron inversiones reales y terminaron frenando la inversión y la exploración minera, contrario a su objetivo inicial de diversificar la economía. La figura existió en documentos, pero no en acciones concretas, lo que llevó a su eliminación para “liberar las operaciones mineras” en el territorio.

¿Cuáles eran los objetivos de los Distritos Mineros y por qué no se cumplieron en Cesar?

Los distritos mineros se crearon para diversificar la economía del corredor minero y reducir la dependencia del carbón, promoviendo sectores como la agricultura y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de obras, recursos y materialización efectiva hizo que la propuesta no pasara de ser un documento técnico, sin llegar a transformar el sustento de las comunidades de Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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