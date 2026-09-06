Lavarse el cabello hace parte de la rutina de higiene de millones de personas, pero existe una duda que se repite con frecuencia: ¿es recomendable hacerlo todos los días? La respuesta de los dermatólogos no es un simple sí o no. La frecuencia adecuada depende del tipo de cabello, la producción de grasa, la textura y hasta el nivel de actividad física.

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La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) señala que las personas con cabello liso y cuero cabelludo graso pueden necesitar champú diariamente. En cambio, quienes tienen el cabello seco, grueso, rizado o con textura pueden espaciar más los lavados.

Esto significa que lavarse el cabello todos los días no es necesariamente perjudicial. Para una persona cuyo cuero cabelludo produce bastante grasa, hacerlo diariamente puede ayudar a retirar el exceso de sebo, células muertas y residuos de productos. La Cleveland Clinic también explica que las personas con cuero cabelludo graso pueden optar por el lavado diario si sienten que lo necesitan.

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El problema puede aparecer cuando se utiliza una frecuencia elevada en un cabello que tiende a ser seco. El lavado excesivo puede retirar parte de los aceites naturales y favorecer resequedad, fragilidad y quiebre, especialmente en cabellos largos, gruesos o rizados.

Por eso, tampoco existe una diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Un hombre con cabello fino y cuero cabelludo graso puede necesitar lavarlo diariamente, mientras que una mujer con cabello rizado y seco podría requerir una frecuencia mucho menor. La AAD recomienda aplicar el champú principalmente sobre el cuero cabelludo y utilizar acondicionador después del lavado para ayudar a mantener el cabello hidratado.

Otro factor es el ejercicio. Sudar mucho puede hacer que el cuero cabelludo se sienta sucio, pero hacer ejercicio todos los días no significa necesariamente que haya que utilizar champú diariamente. La Cleveland Clinic recomienda considerar las características individuales del cabello y del cuero cabelludo antes de aumentar la frecuencia.

También hay señales que pueden indicar que la rutina necesita un ajuste. Picazón, enrojecimiento, descamación o caspa pueden aparecer cuando existe un problema en el cuero cabelludo o cuando la frecuencia de lavado no es adecuada. Si estos síntomas persisten, los dermatólogos recomiendan consultar a un profesional.

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En conclusión, no hay una cantidad de lavados que funcione para todas las personas. Si el cuero cabelludo es graso, el lavado diario puede ser apropiado; si el cabello es seco, rizado o grueso, puede ser conveniente espaciarlo. La clave está en observar cómo responde el cuero cabelludo y elegir productos adecuados para cada tipo de cabello.

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