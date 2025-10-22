Octubre de 2025 ofrece fechas clave para sincronizar el corte de cabello con las fases de la Luna, buscando un crecimiento más rápido y una melena libre de horquilla. Según las creencias ancestrales, la influencia lunar en los fluidos terrestres y, por extensión, en el cuerpo, determina el momento óptimo para estimular el crecimiento o, por el contrario, para conseguir un corte más duradero. Con este satélite en constante movimiento, este mes presenta dos periodos principales para aprovechar la energía cósmica y maximizar la salud capilar.

Si el objetivo primordial es ver crecer la cabellera de forma vigorosa y minimizar la aparición de puntas abiertas (horquilla), la fase ideal es la Luna Creciente o los días cercanos a la Luna Llena, considerados como ‘días fruto’ o de mayor potencia. En octubre de 2025, el día más propicio para este ‘corte de crecimiento’ es el miércoles 29 de octubre, que coincide con la fase de Cuarto Creciente. También se señalan como muy favorables los días que rodean la Luna Llena, como el lunes 6 y el martes 7 de octubre, ya que se cree que la máxima luminosidad impulsa la regeneración del cabello, promoviendo un tallo más fuerte que resiste mejor el quiebre.

Además del día estrella para el crecimiento, el calendario lunar de octubre brinda otras oportunidades según la necesidad. Quienes busquen un corte que aporte mayor fuerza, volumen y una textura más sana, ideal para sanear el cabello dañado, deben marcar en su agenda los ‘días raíz’, como el 15, 18 y 22 de octubre.

Por otro lado, si la meta es mantener el corte intacto por más tiempo, ralentizando el crecimiento, la recomendación es acudir a la peluquería durante el Cuarto Menguante (entre el 13 y el 20 de octubre). Planificar el cuidado capilar según estas fases es una práctica milenaria que ofrece una guía consciente para lograr un cabello más fuerte y saludable durante todo el mes.

¿Qué efecto tiene la luna en el cabello?

La idea de que las fases lunares influyen en el crecimiento y la salud del cabello es una creencia ancestral que, aunque carece de validación científica, se mantiene profundamente arraigada en muchas culturas. Esta tradición se basa en la observación de los ciclos naturales, comparando el efecto gravitacional de la luna sobre las mareas y su presunta influencia sobre los fluidos y la energía vital en el cuerpo humano.

Así, cortar o tratar el cabello según el calendario lunar es una práctica que busca armonizar los cuidados capilares con los ritmos cósmicos, una costumbre que ha perdurado a través de almanaques y el boca a boca, guiando a muchos a la peluquería en momentos específicos.

