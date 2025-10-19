El más reciente ranking THE World University Rankings 2026, elaborado por Times Higher Education, introdujo una sorpresa en el panorama académico colombiano: la Universidad de la Costa, con sede en Barranquilla, ocupó el primer lugar del país según esa medición internacional, desplazando a las tradicionales universidades de Los Andes y la Nacional. En esta edición se evaluaron 2.191 instituciones de 115 países, y de ellas 24 universidades colombianas lograron aparecer en el listado global. Allí, la Universidad de la Costa se posicionó dentro del rango 1.001‑1.200 a nivel mundial y obtuvo el puesto 17 en Latinoamérica.

Aunque la Universidad de los Andes también se situó en el rango 1.001‑1.200, quedó en el puesto 19 entre las instituciones latinoamericanas. Por su parte, la Universidad Icesi, que el año anterior había sido reconocida como la mejor universidad colombiana, perdió terreno y quedó en el rango 1.201‑1.500. Estas oscilaciones muestran que los liderazgos en Colombia están abiertos a reacomodos según desempeño institucional.

En cuanto a la Universidad Nacional de Colombia, el ranking evidenció una caída importante: mientras en ediciones anteriores aparecía en el rango 1.201‑1.500, ahora aparece fuera de ese grupo global (ubicada en 1.500+), lo que la deja como la undécima universidad del país según la clasificación nacional. Por contraste, solo otras universidades como la Universidad de Antioquia alcanzaron figurar entre las mejores 1.500 del mundo, en el mismo rango 1.201‑1.500, mientras que instituciones privadas como el Rosario, CES y Eafit también superaron a la Nacional en el ranking interno colombiano.

La clasificación THE se basa en 18 indicadores agrupados en cinco pilares: enseñanza (29,5 % del puntaje), calidad de la investigación (30 %), entorno de investigación (29 %), perspectiva internacional (7,5 %) e industria (4 %). Las universidades colombianas destacaron especialmente en investigación, donde la Universidad de la Costa lidera entre las de América Latina, superando a instituciones como la Universidad Católica de Chile o el TEC de Monterrey. En cambio, persisten retos importantes en docencia y entorno institucional.

Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, comentó que muchas instituciones fuera de Colombia mejoraron su desempeño más rápidamente este año que las latinoamericanas, lo que complica el mantenimiento de posiciones. En los rankings cuando las universidades se ubican en rangos amplios (por ejemplo 1.001‑1.200) no siempre se asigna un puesto exacto; para el caso nacional, es posible comparar qué universidad dentro de ese rango tiene mejor desempeño.

Listado de las mejores universidades colombianas según THE 2026

Universidad de la Costa (1.001‑1.200) Universidad de los Andes (1.001‑1.200) Universidad Icesi (1.201‑1.500) Universidad de Antioquia (1.201‑1.500) Universidad Antonio Nariño (1.500+) Universidad CES (1.500+) Universidad del Rosario (1.500+) Universidad Eafit (1.500+) Universidad El Bosque (1.500+) Instituto Tecnológico Metropolitano (1.500+) Universidad Nacional (1.500+) Universidad Militar Nueva Granada (1.500+) Pontificia Universidad Javeriana (1.500+) Universidad Tecnológica de Pereira (1.500+) Universidad de Cartagena (1.201‑1.500) Universidad del Valle (1.500+) Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1.500+) Universidad Industrial de Santander (UIS) (1.500+) Universidad Pedagógica y Tecnológica – UPTC (1.500+) Universidad Pontificia Bolivariana (1.500+) Universidad del Cauca (1.500+) Universidad de La Sabana (1.500+) Universidad de Medellín (1.500+) Universidad del Norte (1.500+).

