Una de las controversias ante la opinión pública en Colombia que han estado bajo la mira de propios y extraños tiene que ver con una particularidad entre Margarita Rosa de Francisco y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

El caso se destapó debido a que salió a flote un apoyo económico que recibió para sus estudios de Filosofía en esa institución, en un caso en el que ella misma expresó sorpresa por el hecho.

Lo cierto es que ahora hay un nuevo capítulo pues, aparte de que la vallecaucana tomó una inesperada acción, sacó a relucir nueva información que deja grandes dudas sobre lo sucedido.

¿Qué error encontró Margarita Rosa de Francisco sobre estudio en Unad?

Margarita Rosa de Francisco expuso documentos en los que confirmó que nunca se presentó como una persona de estrato 3 para recibir un subsidio en la Unad, a la vez que recordó una solicitud que hizo ante esa institución.

“Sigo esperando que la Unad me responda al derecho de petición. Accedí a mi caracterización de estudiante. Tanto en el 2019 como en la actualización que hice en el 2022 aparezco en estrato 6. Qué error tan grande haber dudado de mí misma”, remarcó la artista desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

La artista que el pasado 8 de agosto cumplió 60 años ha insistido en que ella no solicitó el mencionado beneficio en cuestión, por lo que esta reciente aclaración pone sobre la mesa la incógnita sobre por qué se le otorgó tal apoyo si ni siquiera estaba dentro del marco de requisitos, según su perfil.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación defendió el subsidio a Margarita Rosa de Francisco, aunque ella misma pidió la respuesta a ese tema a través del mencionado recurso en medio de la controversia.

Lo cierto es que con la información que salió a flote ahora por parte de ella queda descartado que el impulso para el estudio de la actriz corresponda a un asunto sobre su estratificación social.

Estas son imágenes de la documentación que la vallecaucana compartió para aclarar su caso:

¿Qué pasó con Margarita Rosa de Francisco y Unad?

La reciente controversia entre la actriz Margarita Rosa de Francisco y la Unad se originó a raíz de un beneficio económico que recibió durante sus estudios de Filosofía, programa del cual se graduó en 2025. La polémica estalló cuando se cuestionó que la actriz hubiera recibido un subsidio, a pesar de su solvencia económica.

Margarita Rosa de Francisco ha negado enfáticamente haber solicitado o gestionado un subsidio. En diversas entrevistas y a través de sus redes sociales, ha explicado que el beneficio correspondió a una “matrícula de honor”, la cual, según afirma, le fue otorgada por su excelente rendimiento académico, exonerándola del pago de un semestre. Según la actriz, este reconocimiento se otorga a los estudiantes con los mejores promedios, y en su caso, se basó en la Resolución 01141 496 del 8 de agosto de 2023.

La controversia se intensificó debido a que en los registros de la universidad, la actriz figuraba como perteneciente al estrato socioeconómico 3. De Francisco admitió haber registrado este dato, no por necesidad, sino como un acto de “rebeldía” y crítica hacia un sistema de estratificación que considera “abominable”. Ha declarado que no fue consciente de las implicaciones administrativas que esto podría tener.

Por su parte, el vicerrector de la UNAD reconoció que en 2022 se le otorgó un beneficio económico. La discusión pública se ha centrado en si el descuento fue un subsidio por su estrato o un premio a su mérito académico.

La actriz ha manifestado que si se trató de un error de la universidad, está dispuesta a reintegrar el dinero correspondiente, reiterando que se siente orgullosa de haber estudiado en la institución y que tenía la capacidad para pagar el valor completo de su matrícula.

El caso ha provocado un debate sobre la asignación de subsidios y la equidad en el acceso a la educación superior pública en Colombia.

¿Cómo recibir subsidios en la Unad?

Para recibir subsidios y apoyos económicos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), los aspirantes y estudiantes pueden acceder a diversas alternativas.

La principal es la Política de Gratuidad en la Matrícula del Gobierno Nacional, que cubre el costo de los estudios de pregrado para estudiantes de estratos socioeconómicos vulnerables (1, 2 y 3), clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV. Los beneficiarios del programa Generación E (componente de Equidad) continúan con sus beneficios bajo esta misma política.

Adicionalmente, la UNAD ofrece un sistema de descuentos a través de más de 600 convenios interinstitucionales. Estos acuerdos con entidades públicas y privadas, como cajas de compensación familiar, cooperativas y empresas, otorgan reducciones sobre el valor de la matrícula que generalmente rondan el 15 %.

Para aplicar, el interesado debe solicitarlo formalmente a través del Sistema de Atención Integral (SAI) en el campus virtual de la universidad antes de generar el recibo de pago, adjuntando la documentación que certifique su vínculo con la entidad aliada.

Otra opción es el descuento por votación, que otorga un 10% de rebaja en la matrícula al presentar el certificado electoral vigente. Es importante verificar los requisitos específicos y calendarios de cada convocatoria en los portales oficiales.

