Briceño publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un trino en el que reveló que la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco habría sido beneficiaria de la política de gratuidad para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en el primer semestre de 2022, cuando cursaba estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Briceño acompañó su publicación con un mensaje cuestionando si la artista realmente necesitaba ese beneficio:

El concejal lanzó una pregunta directa a la actriz para que respondiera, junto a las imágenes de los documentos que evidencian que recibió el subsidio.

La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 – 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad. ¿@Margaritarosadf usted necesitaba ese subsidio? pic.twitter.com/gAiaVNXzQb — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 23, 2025

Margarita Rosa respondió por uso de subsidio y pidió aclaración a la Unad

La actriz no tardó en contestar y aseguró que está verificando lo sucedido con la institución para aclarar si hubo algún error.

“Acabo de preguntarle a una autoridad de la Unad qué pasó con el valor de la matrícula en ese período porque lo último que se me ocurriría sería reclamar un subsidio”, expuso la artista.

De Francisco señaló que tenía el poder adquisitivo para pagar el valor de la martícula y que no cometería el fraude del que es señalada.

Daniel, acabo de preguntarle a una autoridad de la Unad qué pasó con el valor de la matrícula en ese período porque lo último que se me ocurriría sería reclamar un subsidio. Como tú bien lo dices, tengo suficiente poder adquisitivo para pagar el valor que me correspondía. Todavía… https://t.co/9S9zv56lXW — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 23, 2025

Margarita Rosa dejó claro que no buscó ser beneficiaria de dicho programa y que está a la espera de una respuesta oficial de la universidad para confirmar si el descuento fue aplicado de manera automática o por algún error administrativo.

¿Pero por qué me lo dieron si nunca tramité ni gestioné para recibirlo? Hubo semestres en los que matriculaba menos créditos y pagaba menos. En otros pagaba más. Estaba tan feliz que si me hubieran cobrado el triple lo hubiera pagado orgullosamente. Sigo averiguando qué pasó. https://t.co/QVovJCGtRX — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 23, 2025

