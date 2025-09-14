Margarita Rosa esta vez se sumó a las críticas hacia el presidente Gustavo Petro, pese a que durante todo su Gobierno le ha mostrado apoyo y ha sido defensora de su gestión.
En esta ocasión, la actriz reaccionó al momento en el que el presidente abrazó y exaltó la belleza de Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en medio de una intervención pública en el departamento del Cauca. Allí, el mandatario le dijo a la joven: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías. Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos”.
El momento ya ha dejado miles de reacciones y rechazo, pues señalan que Miranda se vio incómoda. Además, ha sido catalogado como un momento de “acoso” por parte del primer mandatario.
Margarita Rosa de Francisco reaccionó a momento incómodo de Gloria Miranda
A través de su cuenta de X, la actriz dio su opinión al respecto. “No me imaginaría a la futura presidenta Carolina Corcho diciendo coloquialmente en un acto oficial: “Me dicen que muchos de los viceministros y ministros de mi gobierno son muy bellos y que son novios míos. A este lo perdimos porque ya se casó”, para luego estrecharlo en un abrazo familiar”, dijo De Francisco.
Pese a que anotó que no sintió una intención del presidente a degradar a Miranda, sí agregó: “El condicionamiento que todavía los hombres y mujeres de esa generación (¿la misma mía? Tengo 60 años) todavía padecemos. Tanto, que no lo vemos tan grave. Incluso nos parece normal y cariñoso. La trampa se nota más cuando imaginamos la situación si la protagoniza una mujer presidenta y un funcionario suyo”.
Al finalizar, la actriz envió un mensaje sobre estos comportamientos: “Vigilemos y reconozcamos cuánto contenido patriarcal y misógino hay en gestos como ese. Necesitamos que el cambio cultural también se dé en ese sentido”.
