El caso de Tatiana Hernández, la joven estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena desde el 13 de abril, continúa sin respuestas claras. Según informó La FM, la Fiscalía decidió mantener la investigación en la capital de Bolívar, pese a la petición de la familia de trasladarla a Bogotá por la falta de avances.

Lucy Díaz, madre de la joven, explicó en diálogo con el medio citado que la Fiscalía negó el traslado argumentando que el proceso tendría que comenzar de nuevo, lo que implicaría desechar lo hecho hasta el momento.

La última vez que Tatiana fue vista se encontraba sola en las rocas del sector de Los Espolones, mirando hacia el mar. Desde entonces, no han aparecido más señales verificables sobre su paradero, aunque algunas personas aseguran haberla visto en zonas como Bocagrande o el Centro Histórico. Sin embargo, esas versiones no han sido confirmadas.

Familia de Tatiana Hernández ha recibido amenazas, según su mamá

A esta compleja situación se suma que la familia de Tatiana ha recibido amenazas, razón por la cual decidieron abandonar Cartagena. Aunque les ofrecieron un esquema de protección, optaron por rechazarlo, ya que eso implicaría alejarse del proceso investigativo. En su lugar, se trasladarán a un lugar cercano, desde donde puedan estar atentos a cualquier novedad.

Por ahora, la Fiscalía continúa con la indagación desde Cartagena, aunque con acompañamiento desde Bogotá. Mientras tanto, la madre de Tatiana sigue haciendo llamados a la comunidad para que entreguen cualquier información útil, pues mantiene la esperanza de volver a verla con vida.

