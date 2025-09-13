En medio de los diferentes casos dolorosos con menores de edad en Colombia, una desaparición ha conmocionado a la sociedad a nivel nacional después de cerca de un mes desde que se reportó.

El caso todavía sigue en investigación por parte de las autoridades, por lo que se destaparon detalles detrás de una de las pesquisas claves en el proceso del hallazgo en cuestión.

¿Qué pistas hay de Ayelen Sofía Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá?

La escasez de pistas sobre la desaparición Ayelen Sofía Páez Oliveros en Bogotá es uno de los aspectos preocupantes y las pruebas más recientes son videos obtenidos de cámaras de seguridad en los que aparece deambulando muy lejos de su casa.

El mencionado medio de comunicación indicó que la mencionada grabación por la avenida Primero de Mayo, es a unos 17 kilómetros de su vivienda. Corresponde a un video de seguridad del 10 de agosto, hacia la madrugada, y es una de las pesquisas más importantes que la familia y la Policía manejan hasta ahora.

“Gracias a una publicación de la desaparición de la niña, un muchacho que la vio en ese sector se comunicó con la policía y les dijo que la había visto allí. Efectivamente era ella, pero lo vinimos a saber hasta el día miércoles”, afirmó la madre de la menor de edad desaparecida.

La revisión de las grabaciones sirvió para determinar que Ayelen Sofía arribó al barrio El Rubí, ubicado entre la carrera 79 y la calle 57f sur, en la localidad de Kennedy.

“Se le ve caminando completamente sola, parece muy desorientada. No se ve bien claro si tenía algún efecto de algo”, aseguró la progenitora sobre el rastro de su hija, que se pierde entre los establecimientos comerciales de ese sector.

Claudia Oliveros, mamá de la joven desaparecida, confirmó la versión inicial que le dio a Pulzo sobre descartar que su hija se haya ido por voluntad propia en un acto de rebeldía, por lo que expuso la preocupación acerca del seguimiento que hay tras los videos que son la última pista de la menor.

“Siguiendo por donde se termina la principal del barrio ahí se llega a un río, el Tunjuelo, que es donde la policía se dirigió a ver si de pronto bajó hasta allá, pero no tenemos una cámara que nos registre que ella bajó hasta el río”, relató.

La progenitora dejó una hipótesis mucho más alarmante que ha llevado al temor sobre lo que le haya pasado a Ayelen Sofía en medio de su desaparición en la mencionada zona de Kennedy.

“Nos hablan de que hay un sector donde hay una olla, que de pronto alguien de ahí la agarró. La gente habla de que también hay más niños por ese sector, por eso hablamos de la preocupación de que de pronto esté en una trata de personas o de niños o algo así, pero no es algo concreto”, sentenció.

Por ahora, se destapan cada vez más detalles detrás de uno de los casos que tiene especial atención, en medio del misterio sobre el paradero de ella.

¿Qué pasó con Ayelen Sofía Páez, joven de 16 años desaparecida en Bogotá?

El caso de Ayelen Sofía Páez Oliveros, joven de 16 años desaparecida en Bogotá, ha provocado gran conmoción y movilizado a autoridades nacionales e internacionales.

Según los reportes disponibles, Ayelen fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025, alrededor de las 5:00 p.m., en la localidad de Chapinero, en la calle 67 con carrera 7, frente a las instalaciones de Caracol Radio.

Ese día, ella salió de casa para hacer un mandado, pues al día siguiente tenía agendada la presentación de la Prueba Saber del Icfes. Su familia ha señalado que pasó buena parte del día estudiando y que luego de salir no regresó a casa ni dejó pista.

Se han recabado datos físicos: mide aproximadamente 1.47 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello tinturado con rayos rubios, ojos color miel. Al momento de desaparecer vestía una chaqueta negra, jean azul, zapatos beige o beige‐negro y llevaba un bolso negro.

La situación cuenta con alerta internacional: Interpol emitió una circular amarilla para ayudar en la localización de Ayelen. Esa medida permite que agencias extranjeras colaboren si la menor cruzara fronteras.

Según declaraciones familiares, Ayelen venía enfrentando una depresión leve, producto de que su hermana mayor se fue al exterior. Estaba en tratamiento psicológico y con medicación, pero nunca dio señales de querer abandonar el hogar.

Hasta la fecha más reciente de los informes, no se ha confirmado su paradero, y la búsqueda continúa activa. Familiares, Policía Metropolitana de Bogotá y unidades especializadas han pedido a la ciudadanía ayuda mediante llamadas y difusión de carteles.

