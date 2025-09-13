En la vereda El Bosque del municipio de Yarumal, Antioquia, un video ha causado conmoción al mostrar a un hombre golpeando de forma violenta a un adolescente. El material audiovisual fue difundido en redes sociales y despertó rechazo generalizado entre los habitantes de la región, quienes lo calificaron como un acto de violencia intolerable. Ante la difusión de las imágenes, vecinos afirman que no se trata de un episodio aislado.

Al respecto, la alcaldía de Yarumal emitió un comunicado rechazando lo ocurrido, anunciando que ya se activó el protocolo de protección integral previsto para estos casos, de acuerdo con lo informado por El Tiempo.

“Hemos activado de inmediato el protocolo de protección integral establecido para estos casos. En articulación con la fuerza pública, la comisaría de familia, Bienestar Familiar (Icbf), y demás entidades competentes, se han tomado las medidas necesarias para garantizar la protección del menor, brindar acompañamiento psicosocial a la familia y remitir el caso a las autoridades judiciales competentes”, indicó la administración municipal.

#SALVAJE 😡 Un profundo rechazo ha generado el video donde un hombre golp*a brut*lmente a un menor de edad en la vda/Yarumalito, mpio/Yarumal (Antioquia). Vecinos aseguran que no sería la primera vez que ocurre y piden a las autoridades actuar de inmediato para proteger al menor.

El Tiempo también reporta que el presunto agresor fue identificado plenamente como el padre del menor, y quedó vinculado al proceso judicial dirigido por la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, el adolescente quedó bajo resguardo de la Comisaría de Familia, la cual adelanta el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos para asegurar su integridad, según El Tiempo.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia, junto con la Seccional de Investigación Criminal, desarrollan actos urgentes de investigación, con la finalidad de esclarecer responsabilidades en el hecho.

