Como Ayelen Sofía Páez fue identificada la menor que desapareció en Bogotá el pasado sábado 9 de agosto, cuando salió de su casa y se extravió extramente. Su familia la ha buscado por toda la ciudad y piden a cualquier persona que tenga conocimiento se pueda comunicar al número 3057684645. La última vez que se vió a la menor fue a las 5:00 de la tarde en inmediaciones de Caracol Radio.

En Pulzo.com hablamos con Luz Páez, tía de la menor, quien dio detalles de lo que pasó ese día: “El sábado ella estaba en la casa y salió de su casa y no la encontramos por ningún lado. No tenemos conociemiento de nada, simplemente ella estudiando para el Icfes, salió a comprar algo y no tenemos más rastro. En ese momento estaba sola en la casa, los papás salieron a comprar algo para la comida, no tardaron más de media hora y cuando regresaron ella ya no estaba”.

Además, contó qué fue lo último que supieron de la joven y cómo estaba vestida: “Ella desapareció por los lados de Chapinero, por donde vive. En la casa, porque ahorita los investigadores han buscado videos por gente que llama y dice que la han visto, pero hasta el momento no tenemos nada. Ella tenía una chaqueta negra, un jean azul y unos tenis blancos con un bolso”.

También, la tía de la pequeña respondió a si en la familia tenían conocimiento de que la menor tuviera algún problema personal que la haya llevado a salir de su casa sin avisar: “No tenemos claridad sobre eso, sería afirmar algo que no es claro. Si fuera una niña con la que estábamos luchando por rebeldía, pues no, no estábamos en esa lucha, pero lógicamente es una adolescente y tenía sus cosas, dentro de lo normal. Incluso ese día todo el día estudio para el Icfes, desayunó con su papá y su mamá, depronto que ella era muy callada y en el último tiempo si vimos que estaba más aislada”.

Finalmente, la tía contó que confirmaron que la joven tuviera una pareja sentimental y que se encontraba preparando para entrar a la Universidad: “Ella quería estudiar medicina y estudiaba en un colegio por Chapinero. Hasta ahora se descartó que pudiera tener un novio, ya con los amigos averiguamos y todos están muy afectados”.

Pulzo recibió autorización expresa de su familia para utilizar la imagen de la menor de edad desaparecida.

