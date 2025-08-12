En medio de la conmoción nacional por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que ha puesto en vilo al país y reavivado el debate sobre la violencia política, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco causó controversia con una publicación en redes sociales.

(Vea también: “Irrespetuoso con la familia de Miguel Uribe”: Martín Santos no aguantó lo que pasó y explotó)

Reconocida por su cercanía ideológica al Pacto Histórico, movimiento político liderado por el presidente Gustavo Petro, Margarita Rosa optó por no enviar un mensaje tradicional de condolencia a la familia del político. En cambio, escribió un trino que, aunque buscaba reflexionar sobre el respeto en la política, terminó provocando reacciones divididas.

Honremos en voz alta la vida de personas con quienes no tenemos afinidad. No esperemos la tragedia para decirlo. Ojalá en los debates de candidatos presidenciales se ponga por delante esa consigna. Es necesaria la vida de todos para hacer política. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 12, 2025

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco pretendía, según interpretaron algunos, recordar que la vida humana debe ser respetada por encima de las diferencias ideológicas. Sin embargo, para muchos usuarios, el momento y la forma no fueron los más apropiados, especialmente en un país que atraviesa una profunda polarización.

Varios internautas le reprocharon lo que consideraron una postura oportunista e incluso hipócrita. Entre los comentarios más críticos se leían mensajes como: “Margarita, tal vez estás honrando es la muerte. Has sido una de las más polarizantes y ahora esas palabras suenan bastante hipócritas” o “Ojalá volviera la Margarita sin partidos políticos, solo la actriz, sin mensajes que sigan polarizando”.

Otros cuestionaron su cercanía con el gobierno actual, responsabilizando al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico por la situación de violencia que vive el país: “Como quiera que llegaron al poder y pretenden mantenerse diciendo 6.402, los candidatos deben alzar su voz por el magnicidio de Miguel Uribe y de todas las masacres ocurridas en este gobierno, tal cual como hicieron con Duque”.

Incluso hubo quienes la acusaron de oportunismo político: “Margarita, mientras existan extremistas aferrados a ideologías y posiciones irrevocables, la sangre seguirá derramándose y Colombia continuará atrapada en división, odios y peleas perpetuas. ¡Oportunista!”.

Su mensaje, más allá de la controversia, deja entrever una invitación a replantear la forma en que se hace política en Colombia: poner la vida por encima de las diferencias ideológicas y no esperar a que la violencia cobre nuevas víctimas para reconocer el valor del otro. No obstante, la respuesta de los usuarios evidencia que en el actual contexto de polarización, incluso los llamados a la unión pueden ser interpretados como ataques velados o gestos estratégicos.

¿Quién era la mamá de Miguel Uribe Turbay?

La mamá de Miguel Uribe Turbay es Diana Turbay Quintero, reconocida periodista y directora de la revista ‘Hoy x Hoy‘. Fue hija del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala y de Nidia Quintero de Turbay y una figura destacada en el periodismo nacional.

En agosto de 1990, mientras cubría una supuesta entrevista con un líder guerrillero, fue secuestrada por el cartel de Medellín, que buscaba presionar al gobierno para evitar la extradición de narcotraficantes. Diana Turbay murió en enero de 1991 durante un fallido operativo de rescate. Su legado sigue vivo como símbolo de compromiso periodístico y víctima de la violencia en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.