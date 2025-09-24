La polémica que desató el concejal de Bogotá Daniel Briceño, al revelar que Margarita Rosa de Francisco recibió un subsidio para estratos bajos mientras estudiaba en la Unad en 2022, ya tiene respuesta desde el Gobierno Nacional.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que no entiende la controversia y defendió la política de gratuidad en la educación superior: “No entiendo cuál es la polémica”, dijo.

Gobierno defiende gratuidad para educación, por caso de Margarita Rosa de Francisco

Rojas recordó que la intención del Gobierno es llegar al 97 % de gratuidad en la matrícula en educación superior en Colombia, sin importar la condición socioeconómica.

“Cuando hablamos del 97 % de gratuidad en educación superior es para que haya gratuidad para todos”, subrayó.

La polémica por el caso de Margarita Rosa

La actriz y columnista fue mencionada en redes sociales por el concejal Daniel Briceño, quien aseguró que fue beneficiada con el subsidio de matrícula “supuestamente por pertenecer a estrato 3”.

El comentario desató un intenso debate en plataformas digitales, con usuarios divididos entre quienes cuestionaron que recibiera el beneficio y quienes defendieron que el derecho a la educación no debería estar condicionado por el nivel de ingresos o la popularidad de quien lo recibe.

