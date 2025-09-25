En medio de inesperados mensajes en Colombia, hubo un movimiento que no pasó desapercibido como parte de una controversia que tomó vuelo durante los últimos días

Margarita Rosa de Francisco acabó en el ojo del huracán luego de que apareció como beneficiaria de un subsidio como estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional a Distancia.

‘La Mencha’ aclaró por qué figura como estrato 3, pero también sorprendió con una radical medida en la que espera respuestas por parte de dos grandes protagonistas de lo sucedido.

¿Qué anunció Margarita Rosa de Francisco ante Unad?

Margarita Rosa de Francisco anunció un derecho de petición en el que explicó que espera conocer los pormenores del señalamiento en su contra por un supuesto subsidio de estudio en la Unad.

“Estoy adelantando un derecho de petición a la Universidad Nacional a Distancia y al Ministerio de Educación para que se explique: cómo verifican la caracterización socioeconómica, cómo se remite esa información al Ministerio, si alguien puede ser beneficiario sin postularse y dónde y cuándo se notificó a los beneficiados. Una vez existan respuestas en derecho, volveré a pronunciarme sobre este episodio tan desagradable”, advirtió.

En el mismo texto, justificó uno de los reconocimientos económicos que recibió debido a su buen rendimiento como estudiante, sobre lo que mostró un documento para aclararlo.

“Por lo pronto, adjunto aquí la página donde está la resolución del beneficio por matrícula de honor en el 2022, en donde me dieron el 100 % de su valor por haber ocupado el primer puesto en puntaje académico, como dice el artículo”, finalizó en ese anuncio.

Sin embargo, en un mensaje posterior se sinceró sobre las razones por las que se inclinó por esa institución educativa para sus estudios de filosofía, lejos de sus conocimientos en actuación.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco entró a estudiar en la Unad?

Margarita Rosa de Francisco respondió por qué entró a la Unad, sobre la que dijo es “una institución concebida para los más vulnerables”, en medio de una polémica sobre la que remarcó que ha sido señalada porque le está “quitando el cupo a quienes lo necesitan”. En su cuenta personal de X (antes Twitter) soltó su relato.

“La decana de filosofía en ese entonces, hoy vicerrectora de la institución, leyó un trino mío en el cual yo estaba buscando cómo entrar a la UNED, universidad española, pues el proceso estaba siendo muy difícil. Ella me contestó por mensaje directo y me invitó a conocer el programa de filosofía. Me puse muy feliz, pues podría empezar a estudiar en una universidad pública colombiana, a mis 55 años, sin tener que interrumpir mis compromisos como actriz. Ha sido uno de mis días más dichosos. Sigo profundamente agradecida con ella, con el rector y con todos los profesores y compañeros”, indicó.

La actriz insistió en que no ejecutó ninguna clase de acción para verse beneficiada, pero aclaró que respondería económicamente si es que así lo indicara la justicia.

“Reitero que nunca he aplicado para obtener un subsidio y si acaso lo recibí por error, pagaré lo que me corresponda como lo manden las autoridades competentes. Espero que el Ministerio de Educación responda a mi derecho de petición para ver si la matrícula de honor que me exoneró del pago por una resolución que le aplicaron además a otros estudiantes que, como yo, llenaron los requisitos, es lo que están usando contra mí al confundirlo con un subsidio, que no es lo mismo”, aseveró.

La vallecaucana de hecho replicó la resolución correspondiente en la mencionada publicación, en medio de una situación sobre la que se mostró tajante.

“¿Por qué entró a la @UniversidadUNAD , una institución concebida para los más vulnerables?”Preguntan por ahí quienes también afirman que le estoy quitando el cupo a quienes lo necesitan. Pues, señoras, la decana de filosofía en ese entonces, hoy vicerrectora de la institución,… pic.twitter.com/DLWcwX20cO — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 25, 2025

¿Quiénes reciben subsidio para estudiar en la Unad?

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, varios grupos de estudiantes pueden acceder a subsidios, descuentos o becas, dependiendo de su situación socioeconómica, pertenencia a poblaciones vulnerables o cumplimiento de ciertos requisitos:

Estudiantes de estratos 1, 2 o 3 en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica: la universidad tiene el Plan de Solidaridad Extendida, que está dirigido a estudiantes en los estratos 1, 2 y 3 cuya capacidad económica esté comprometida, para ayudarlos con retención, permanencia y apoyo financiero (matrícula) cuando tienen dificultades. También bajo el programa ‘Matrícula Cero’, se han beneficiado estudiantes de estratos bajos, a quienes se les subvenciona el valor de la matrícula en carreras de pregrado.

la universidad tiene el Plan de Solidaridad Extendida, que está dirigido a estudiantes en los estratos 1, 2 y 3 cuya capacidad económica esté comprometida, para ayudarlos con retención, permanencia y apoyo financiero (matrícula) cuando tienen dificultades. También bajo el programa ‘Matrícula Cero’, se han beneficiado estudiantes de estratos bajos, a quienes se les subvenciona el valor de la matrícula en carreras de pregrado. Miembros de poblaciones vulnerables y grupos especiales: jóvenes pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, negros, raizales, palenqueros), personas con discapacidad, población LGBTIQ+ pueden acceder al subsidio del 100 % de la matrícula a través del programa Generación E. También están contempladas poblaciones como víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas, personas en situación de discapacidad y otros grupos protegidos dentro de políticas del gobierno.

jóvenes pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, negros, raizales, palenqueros), personas con discapacidad, población LGBTIQ+ pueden acceder al subsidio del 100 % de la matrícula a través del programa Generación E. También están contempladas poblaciones como víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas, personas en situación de discapacidad y otros grupos protegidos dentro de políticas del gobierno. Jóvenes dentro de ciertos rangos de edad: generalmente los programas aplican para quienes tienen entre 14 y 28 años.

generalmente los programas aplican para quienes tienen entre 14 y 28 años. Subsidios de sostenimiento: aparte de la matrícula, algunos estudiantes pueden recibir subsidios para gastos de sostenimiento (vivienda, alimentación, transporte), especialmente bajo convenios con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), por ejemplo ‘Jóvenes en Acción’. En un convenio reciente, estudiantes a distancia de la Unad pueden recibir hasta un millón de pesos semestral para estos fines.

