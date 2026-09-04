La psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos puso sobre la mesa una pregunta relacionada con el deseo y la sexualidad que puede resultar incómoda para muchas personas: ¿realmente queremos lo que queremos o algunas de nuestras decisiones están condicionadas por aquello que aprendimos que debíamos desear?

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La reflexión hace parte de una serie de conversaciones sobre sexualidad, relaciones y nuevas formas de construir vínculos, en las que la especialista aborda asuntos que todavía suelen estar rodeados de prejuicios, culpas y silencios.

Su planteamiento pone el foco en un aspecto que va más allá de la vida sexual: la manera en que las expectativas sociales pueden influir en las decisiones que toman las personas dentro de sus relaciones.

Flavia Dos Santos cuestionó de dónde vienen nuestros deseos

Para la especialista, hablar de sexualidad no significa limitar la conversación al acto sexual.

El concepto también involucra aspectos como la identidad, la autoestima, los vínculos afectivos, las expectativas frente a una pareja y los límites que cada persona establece.

Por eso, Dos Santos considera relevante preguntarse de dónde vienen algunas de las ideas que cada individuo tiene sobre el amor, las relaciones y el deseo.

La sociedad ha establecido durante años diferentes expectativas sobre la manera en que deberían comportarse hombres y mujeres, qué se considera una relación “normal” o cuáles son las condiciones que supuestamente debe cumplir una pareja.

Esos modelos también pueden influir en la forma en que las personas interpretan sus propios deseos.

La pregunta planteada por la psicóloga apunta precisamente a revisar esas ideas y diferenciar entre una decisión personal y una expectativa que fue aprendida.

La reflexión no implica que exista una respuesta correcta para todas las personas. Por el contrario, parte de reconocer que cada individuo puede construir su vida afectiva y sexual de una manera diferente.

Relaciones de pareja también entran en la discusión

El cuestionamiento de Dos Santos también se relaciona con los cambios que atraviesan actualmente las relaciones de pareja.

Conceptos como exclusividad, fidelidad, roles de género y expectativas dentro de una relación han comenzado a ser discutidos con mayor apertura, especialmente en espacios digitales.

La especialista sostiene que reconocer diferentes maneras de amar o relacionarse no significa que todas funcionen para todas las personas.

“Estamos en un momento en el que muchas personas están empezando a entender que no existe una única manera de amar, relacionarse o vivir la sexualidad”, afirmó.

La clave, según su planteamiento, está en que cada persona pueda tomar decisiones más conscientes sobre su propia vida y no únicamente seguir modelos establecidos por la sociedad.

Esto también incluye hablar de los límites dentro de una relación y de las expectativas que cada integrante tiene frente al vínculo.

Una conversación que busca romper prejuicios sobre sexualidad

Las reflexiones de Flavia Dos Santos hacen parte de ‘Gleeden Confidencial con Flavia Dos Santos’, un formato de video y audio desarrollado por Gleeden en Colombia.

La primera temporada reúne a seis personalidades colombianas para conversar con la especialista sobre deseo, cuerpo, autonomía, estereotipos, relaciones de pareja y diferentes maneras de entender la vida afectiva y sexual.

Entre los participantes están la actriz Camila Jiménez, la política Blanca Durán, la creadora de contenido Lucía Beltrán, conocida como ‘La Mona soy Yo’, el médico Jorge García, la periodista Juanita Kremer y la drag queen Lesley Wolf.

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