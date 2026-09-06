Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, diferentes entidades vienen adelantando campañas para promover el cuidado responsable de la fauna urbana, especialmente el manejo ético de las palomas. Recientemente, la Alcaldía Local de Barrios Unidos encabezó una jornada de sensibilización sobre este tema, tras reportarse un caso de muerte masiva de estas aves en la estación Carrera 53 de TransMilenio. En la actividad participaron tanto la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), además del equipo de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Local, quienes se articularon para informar a la comunidad y comerciantes sobre prácticas que pueden afectar el bienestar de estos animales y promover acciones preventivas.

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Durante la jornada, los equipos explicaron que la alimentación constante de las palomas por parte de las personas fomenta su permanencia en ciertos lugares, incrementando su concentración. De acuerdo con estas entidades, la principal recomendación es no suministrarles comida ni agua, permitiendo así que las palomas buscan de forma natural los recursos para sobrevivir. El equipo encargado de la sensibilización enfatizó que estas aves son granívoras autosuficientes, con una dieta que consiste en semillas, granos y frutos de los árboles, mientras que la alimentación con comida humana o desechos urbanos altera negativamente su salud.

El encuentro también abordó el tema desde la perspectiva de salud pública. La Subred Norte destacó que factores como la disponibilidad de alimentos, residuos, sitios de refugio y agua influyen en la concentración de palomas en determinados espacios. Además, alertó sobre los riesgos asociados al uso de sustancias tóxicas, que pueden provocar efectos nocivos no solo en las aves sino también en niños, animales de compañía, recicladores, trabajadores y transeúntes. Las entidades recordaron la importancia de activar rutas institucionales ante situaciones que puedan ser consideradas maltrato animal.

Por su parte, el IDPYBA lleva a cabo acciones como censos poblacionales, brigadas médicas en lugares con alta concentración de palomas —más de 400 ejemplares—, asesorías comunitarias y acompañamiento para el manejo responsable de la fauna sinantrópica, es decir, aquella que convive con los seres humanos en entornos urbanos. Asimismo, la Alcaldía de Barrios Unidos desarrolla campañas en diferentes barrios, como Rionegro, Modelo Norte, San Miguel y Gaitán, en alianza con el Instituto, y ha implementado brigadas médicas en parques locales.

Los expertos también recomendaron alternativas para el manejo de espacios frecuentados por palomas, como el uso de barreras antiparchamiento, siempre que no resulten en maltrato o lesiones animales. Finalmente, las entidades reiteraron el llamado a no alimentar a las palomas, no usar productos que las pongan en peligro y reportar cualquier caso que afecte su bienestar.

¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo ético de las palomas en Bogotá según las autoridades locales?

Las entidades recomiendan no proporcionar comida ni agua a las palomas para evitar su habituación a espacios específicos y concentraciones elevadas. Además, recomiendan no utilizar venenos ni barreras nocivas, sino optar por medidas que no generen daño, como las barreras antiparchamiento que no causan maltrato. Ante casos de posible afectación al bienestar de las aves, sugieren activar las rutas institucionales de reporte disponibles.

¿Qué es la fauna sinantrópica y cómo la atiende el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal?

La fauna sinantrópica se refiere a los animales que conviven en entornos urbanos junto con los seres humanos, como las palomas de plaza. El IDPYBA atiende esta fauna mediante censos poblacionales, brigadas médicas en lugares de alta afluencia, campañas de sensibilización y asesoría a la comunidad para implementar prácticas de manejo ético y preventivo que no causen daño a los animales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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