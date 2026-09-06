Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) impulsa en Bogotá una apuesta por el desarrollo infantil a través del deporte, brindando experiencias formativas desde la primera infancia. Dentro de su programa 'Bogotá en Bici', el IDRD implementa la modalidad conocida como ‘Push Bike’, una innovadora propuesta lúdica y pedagógica dirigida a niñas y niños de entre dos y seis años de edad, según información oficial del portal 'Bogotá, mi ciudad, mi casa'.

Sigue a PULZO en Discover

Las bicicletas 'Push Bike', también llamadas bicicletas de impulso, se diferencian de las tradicionales por no tener pedales. Este diseño facilita que las y los pequeños se desplacen utilizando la fuerza de sus propios pies, promoviendo un aprendizaje natural del equilibrio, la coordinación y la orientación espacial. Así, cada participante no solo refuerza su confianza, sino que también avanza progresivamente hacia la independencia en el manejo de la bicicleta. De acuerdo con la estrategia distrital 'De la mano contigo', esta práctica favorece una transición segura al uso de bicicletas con pedales y fortalece habilidades motrices mediante el juego y la recreación en zonas del Distrito Capital.

Durante las sesiones, los niños recorren circuitos especialmente diseñados para estimular la capacidad de reacción, el control del movimiento y la autonomía. Las jornadas se desarrollan en entornos seguros bajo la supervisión de instructores capacitados del IDRD. Un valor agregado de esta oferta institucional es el préstamo gratuito de bicicletas 'Push Bike' a quienes no cuentan con una propia, eliminando barreras de acceso y fomentando la inclusión. El único requisito indispensable para participar es asistir con casco de seguridad propio, una condición que busca salvaguardar la integridad de cada usuario.

Las actividades se llevan a cabo en el Parque Gustavo Restrepo, ubicado en la localidad Antonio Nariño, y la prestación del servicio no tiene ningún costo para las familias. Los horarios habituales son martes y jueves de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. El proceso de inscripción requiere un solo registro inicial; posteriormente, al finalizar cada clase, las familias pueden agendar de forma presencial la siguiente sesión.

Con propuestas como esta, el IDRD reafirma su compromiso con el desarrollo integral desde la primera infancia, fomentando no solo una cultura de la bicicleta y el deporte, sino también el sentido de movilidad sostenible y ciudadanía activa en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa ‘Push Bike’ para niños en Bogotá?

El programa ‘Push Bike’ del Instituto Distrital de Recreación y Deporte está dirigido a niñas y niños de 2 a 6 años, quienes participan en sesiones lúdicas con bicicletas sin pedales. La asistencia es gratuita, se presta una bicicleta a quien no tenga y se exige el uso de casco de seguridad para garantizar la protección durante las actividades.

¿Qué beneficios tiene usar bicicletas ‘Push Bike’ en el desarrollo infantil?

El uso de bicicletas ‘Push Bike’ ayuda en el desarrollo del equilibrio, la coordinación motriz y la independencia, facilitando la transición futura al uso de bicicletas con pedales y brindando confianza durante la primera infancia, según lo informado por el IDRD y la estrategia ‘De la mano contigo’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z