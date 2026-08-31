Lo que debía ser una noche de música y entretenimiento terminó causó preocupación entre algunos asistentes al concierto de Ryan Castro en Bucaramanga. Durante el evento, realizado el sábado 29 de agosto en el estadio Américo Montanini, varios usuarios denunciaron en redes sociales un supuesto episodio de dispersión de gas pimienta entre el público.

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Los testimonios publicados posteriormente describieron momentos de angustia, dificultad para respirar y desplazamientos masivos de personas que buscaban alejarse del lugar donde, presuntamente, habría sido utilizado el gas.

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Uno de los asistentes, identificado en TikTok como Alejandro Gómez Su, relató la experiencia que vivió durante el espectáculo.

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“El gas era tan fuerte que nos estaba asfixiando y nos dificultaba respirar. La situación se volvió desesperante”.

Según su relato, ante la dificultad para respirar, algunas personas tuvieron que desplazarse rápidamente hacia las zonas externas del estadio para intentar recuperar el aire.

“Nos tocó salir corriendo hacia las vallas externas del estadio para poder tomar aire y respirar mejor. Por unos momentos, realmente sentimos que nos íbamos a morir”, aseguró.

A propósito del concierto de Ryan Castro deberíamos hablar de este tema, que también pasó en J Balvin y Grupo Firme. De repente empiezan a tirar gas pimienta y las personas se empiezan a ahogar, algo horrible. El control en el ingreso debe ser más fuerte. pic.twitter.com/h7BiytbfzI — Laura Basto (@laurabasto1225) August 30, 2026

Los reportes que comenzaron a circular en redes sociales no solo hicieron referencia a la presencia del supuesto gas, sino que también señalaron que este habría sido utilizado para causar confusión entre los asistentes y facilitar hurtos mediante la modalidad de cosquilleo.

Otro usuario de TikTok describió la situación como un momento particularmente peligroso y aseguró que habría observado robos en medio de la confusión.

“A mi amigo no lo robaron, pero vio cómo robaban. En todos lados roban, pero esta es la nueva modalidad, estuvieron robando con gas pimienta, la gente comenzaba a correr, apretados, los ladrones aprovechaban”, relató.

De acuerdo con este testimonio, la gran cantidad de personas concentradas en el estadio habría dificultado establecer qué estaba ocurriendo exactamente. Mientras algunos asistentes intentaban alejarse del supuesto gas, otros habrían aprovechado la aglomeración para cometer hurtos.

Es importante señalar que estas versiones corresponden a denuncias realizadas por asistentes en redes sociales y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

Según los testimonios publicados, el supuesto incidente habría ocurrido después de que Ryan Castro terminara una parte de su presentación en una zona intermedia del estadio y se dirigiera nuevamente hacia la tarima principal.

Fue durante ese desplazamiento del artista, según los usuarios, cuando se habría dispersado una sustancia que provocó molestias respiratorias entre algunas personas. Los asistentes comenzaron entonces a desplazarse hacia diferentes sectores del escenario y las zonas externas en busca de espacios donde pudieran respirar con mayor facilidad.

El concierto estaba programado para comenzar alrededor de las 10:00 de la noche y contó con una importante asistencia de público.

Las denuncias también generaron preocupación debido a que algunos usuarios aseguraron que situaciones similares se habrían presentado durante eventos anteriores realizados en el estadio Américo Montanini.

En redes sociales fueron mencionados los conciertos de J Balvin y Grupo Firme, aunque tampoco existe, hasta el momento, una confirmación oficial que permita establecer que en esos eventos se hubiera utilizado gas pimienta para facilitar robos.

Por esta razón, las autoridades tendrán que determinar si los hechos denunciados durante el concierto de Ryan Castro corresponden a un incidente aislado o si existe algún patrón relacionado con hurtos en eventos masivos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial que confirme la utilización de gas pimienta durante el concierto ni que establezca que este haya sido empleado como mecanismo para facilitar hurtos.

Durante el espectáculo sí se registró presencia de uniformados tanto dentro del estadio como en sus alrededores, debido al dispositivo de seguridad dispuesto para el evento.

Ahora, las denuncias difundidas por los asistentes podrían ser contrastadas mediante videos grabados por el público, cámaras de seguridad, reportes de los organismos de emergencia y eventuales denuncias de personas que hayan sido víctimas de hurto.

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Mientras se conocen más detalles, los testimonios continúan generando inquietud entre quienes frecuentan eventos masivos en Bucaramanga y plantean preguntas sobre las condiciones de seguridad dentro de estos escenarios.

Por ahora, no está establecido oficialmente qué sustancia habría provocado las dificultades respiratorias denunciadas ni si efectivamente fue utilizada para cometer robos. Las autoridades serán las encargadas de determinar qué ocurrió durante el concierto y si hubo personas responsables de los hechos denunciados.

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