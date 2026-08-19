Alfredo Gutiérrez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no fue por su música ni por una de sus presentaciones. Un reciente video del reconocido acordeonero llamó la atención de sus seguidores por el aspecto de su rostro, que para muchos luce diferente.

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Las imágenes fueron compartidas por el propio maestro vallenato en una publicación que denominó como un “sábado de terapia”. En el video, a Gutiérrez le proponen caminar descalzo sobre el pasto como parte de una actividad para conectarse con la naturaleza y mejorar su bienestar.

Sin embargo, la rutina pasó rápidamente a un segundo plano. Los usuarios comenzaron a fijarse en las facciones del artista y el aparente cambio en su apariencia provocó una oleada de comentarios y especulaciones. De hecho, una cuenta en X que compartió la grabación acompañó la publicación con la frase: “Envejezcan con dignidad”.

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El botox le ganó la batalla al rostro de Alfredo Gutiérrez. ¡Envejezcan con dignidad! pic.twitter.com/0xCcz2RY4i — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) August 18, 2026

¿Qué le pasó a Alfredo Gutiérrez en la cara?

El rostro del tres veces ‘Rey vallenato’ despertó todo tipo de reacciones. Algunos internautas señalaron que su piel luce más tersa y que sus facciones parecen diferentes a las de anteriores apariciones públicas.

Entre las teorías que comenzaron a circular aparecieron especulaciones sobre posibles tratamientos o retoques estéticos. Algunos usuarios incluso mencionaron procedimientos como bótox o rellenos faciales para explicar el cambio que percibieron en el artista.

No obstante, hasta el momento Alfredo Gutiérrez no ha confirmado públicamente que se haya sometido a algún procedimiento estético. Por esa razón, las versiones que circulan sobre un posible tratamiento corresponden a comentarios y especulaciones surgidas en redes sociales.

Reacciones a video Alfredo Gutiérrez

Las imágenes provocaron reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos se mostraron sorprendidos por la apariencia del acordeonero, otros destacaron que, a sus 83 años, continúa activo y compartiendo contenidos con sus seguidores.

“Déjelo envejecer con dignidad. ¿Se ha preguntado si para él hacer con su cuerpo lo que le venga en gana es un acto de dignidad? Quizá para él ver su rostro pleno de arrugas no le brindaba dignidad. Cada quien es libre”, escribió un usuario.

Sin embargo, también aparecieron comentarios criticando la apariencia del artista y hasta bromearon sobre los aparentes retoques estéticos a los que se habría sometido el acordeonero.

“¿Pero a cuál estética fue, para no ir nunca? Odian a sus clientes. ¿Cómo le van a hacer ese trabajo? Todo no es plata, por Dios” y “Pensé que era el video o algo. Está todo desfigurado, parece como si tuviera una media velada encima de su cara. Pobre señor, yo sí prefiero verme con mis arrugas a verme así”, fueron algunas de las reacciones.

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