Por: El Espectador

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La película ‘El fin de los tiempos’, estrenada este jueves en el festival de Venecia, se posiciona como una propuesta audaz que combina material de archivo con imágenes generadas por inteligencia artificial para reflexionar sobre el rumbo de la sociedad. Dirigido por los cineastas colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, el documental debutó en la Semana de la Crítica, un espacio de la Mostra de Venecia dedicado a promocionar nuevas voces del cine.

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La obra destaca por su carácter experimental y su base en videos familiares recopilados durante cinco décadas, los cuales muestran celebraciones y momentos cotidianos, a la vez que exponen problemáticas como la violencia, las dictaduras, la explotación colonial y la precarización en el trabajo. Según declaró Cárdenas, estos cincuenta años de grabaciones ofrecen una "radiografía del contraste generacional" presente en su familia, pero que también recorre la historia política tanto de Colombia como de América Latina.

La narrativa sigue a Salomé, quien se sumerge en los recuerdos para entender la tristeza que consume a su madre. A través de la reconstrucción de la vida de sus familiares y el análisis del contexto que los rodeó —marcado por el extractivismo, el subdesarrollo tecnológico, las dictaduras importadas y la medicalización psiquiátrica— el documental pone en cuestión la dificultad de imaginar un destino distinto al sistema capitalista actual. De acuerdo con la sinopsis, se recurre a la inteligencia artificial como la moderna "gran promesa imaginativa", enfrentando así una profunda crisis de identidad que evidencia cómo el capitalismo penetra en los sueños colectivos y personales.

Uno de los conceptos centrales del filme es el "anarchivismo audiovisual". Este término, explicado por los propios creadores, consiste en manipular el material de archivo de manera experimental, utilizando herramientas tecnológicas para alterar el pasado y así abrir espacio a la reflexión sobre futuros alternativos. Mediante inteligencia artificial, se crean escenas donde la familia protagonista experimenta escenarios imposibles o utópicos, como la felicidad plena o un mundo con salario mínimo global. Sin embargo, los propios errores y limitaciones de la tecnología se convierten en un nuevo foco de análisis: como expresa Rojas Gómez, estos "traspiés" evidencian que la tecnología no es neutral ni transparente, y detrás de ella hay condiciones laborales injustas.

El documental expresa que, para alimentar dichas plataformas de inteligencia artificial, se necesita el trabajo de miles de personas en países como Kenia, Filipinas o Venezuela, en situaciones precarias. Rojas Gómez y Cárdenas cuestionan de manera directa el optimismo tecnológico y comercial de estas herramientas, resaltando las realidades ocultas tras su aparente magia y creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el "anarchivismo audiovisual" en el documental 'El fin de los tiempos'?

El término "anarchivismo audiovisual", según lo explicado en el filme y por sus creadores, hace referencia a la utilización experimental y creativa de archivos audiovisuales para modificar la percepción del pasado y así invitar al público a imaginar futuros alternativos. Esta técnica se apoya en las posibilidades que brinda la inteligencia artificial para generar escenas hipotéticas, y es una reflexión sobre cómo la memoria puede ser intervenida tecnológicamente.

¿Cómo muestra el documental 'El fin de los tiempos' el impacto social de la inteligencia artificial?

El documental exhibe la cara oculta de la inteligencia artificial al mostrar cómo la creación y entrenamiento de estas plataformas se sustenta en el trabajo precario de miles de personas en regiones periféricas como Kenia, Filipinas o Venezuela. Además, expone que estos supuestos avances tecnológicos, lejos de llevar simplemente innovación, arrastran consigo problemáticas globales como la explotación laboral y la persistencia de sistemas desiguales, aspectos que se evidencian a través de las imágenes y reflexiones presentes en la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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