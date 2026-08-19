Este miércoles 19 de agosto se conoció que el Club América se encuentra muy cerca de incorporar al delantero cordobés como refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX.

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Según ESPN, la directiva ‘azulcrema’ mantiene negociaciones avanzadas con el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos por el atacante de 33 años, exjugador de River Plate y mundialista con la selección de Colombia en Rusia 2018.

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La operación se concretaría mediante una transferencia definitiva. El valor del futbolista, según Transfermarkt, ronda los 2 millones de dólares, cifra que serviría como referencia en las conversaciones entre ambos clubes.

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Borja, quien comparte la misma edad que el centrodelantero titular del América, Henry Martín, llegaría para reforzar una delantera que actualmente cuenta con los mexicanos Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Esteban Lozano, además del propio Martín.

¡DE LUJO! 🚨 Miguel Borja está a nada de fichar con el América y en #FutMorning lo hablamos a detalle. ☀️🦅@elplanchitas pic.twitter.com/ttvj2bfCvS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 19, 2026

La intención de la dirigencia americanista es cerrar el acuerdo lo antes posible para que Borja viaje a México, se someta a los exámenes médicos de rigor y se integre al plantel, incluso con miras a la participación del equipo en la Leagues Cup.

Miguel Ángel Borja llega con un historial goleador consolidado. En su paso por el Al Wasl ha registrado ocho anotaciones en 16 partidos, entre la liga local de Emiratos Árabes Unidos y la Champions de Asia.

Antes de su llegada a Medio Oriente, el delantero estuvo muy cerca de fichar por Cruz Azul a inicios de 2026. Incluso viajó a la Ciudad de México y llegó a entrenar con el uniforme cementero, pero complicaciones reglamentarias para su registro inmediato frustraron la operación y lo llevaron a aceptar la oferta del club emiratí.

Para el América, la llegada de un delantero con experiencia internacional responde a la necesidad de sumar jerarquía y gol en el frente de ataque. El técnico Guillermo Almada ha priorizado la incorporación de un centrodelantero de área con trayectoria en competencias de alto nivel.

Borja, quien nunca ha disputado partidos oficiales en la Liga MX, tendría así la oportunidad de debutar en el fútbol mexicano después de aquel fallido intento con Cruz Azul.

En caso de concretarse el fichaje, el colombiano ocuparía una plaza de jugador no formado en México. ‘Las águilas’ conservarían aún un cupo de extranjero disponible tras su eventual incorporación.

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