Bogotá avanza en la construcción del estadio que reemplazará a El Campín, un escenario que tendrá capacidad para más de 60.000 personas y contará con tecnología de seguridad diseñada para reforzar los controles durante eventos deportivos y culturales. El proyecto contempla cientos de cámaras, torniquetes con reconocimiento facial y otros dispositivos de vigilancia, en medio de las preocupaciones por los hechos de violencia registrados en escenarios deportivos.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

De acuerdo con la información divulgada por el IDRD, el nuevo recinto contará con 800 cámaras equipadas con inteligencia artificial, que harán parte del sistema de monitoreo del escenario. A esto se sumarán 200 torniquetes con tecnología de reconocimiento facial, con los que se busca fortalecer los controles de ingreso y la identificación de los asistentes.

La infraestructura también tendrá 400 detectores de metales y 600 sensores, dispositivos que complementarán las herramientas de vigilancia y control dentro del estadio. Estas medidas hacen parte de la apuesta por mejorar las condiciones de seguridad en un escenario que recibirá a miles de personas en partidos de fútbol, conciertos y otros espectáculos.

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Las obras se adelantan durante la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y hacen parte del proyecto que transformará el actual escenario deportivo de la capital.

Reconocimiento facial en el nuevo estadio El Campín abre debate

Aunque la incorporación de estas herramientas apunta a reforzar la seguridad, el uso de tecnologías como el reconocimiento facial también ha despertado inquietudes relacionadas con la privacidad y el tratamiento de los datos personales de quienes ingresen al estadio.

En las reacciones en redes sociales, algunos usuarios plantearon dudas sobre la autorización que se requiere para utilizar información biométrica. Este punto pone sobre la mesa la necesidad de establecer con claridad cómo se recopilarán, almacenarán y utilizarán los datos de los asistentes.

Por su parte, expertos en seguridad han señalado la importancia de que la tecnología esté acompañada de sistemas de identificación de hinchas y de protocolos que permitan actuar frente a comportamientos violentos. Es decir, las cámaras y los controles tecnológicos pueden ser herramientas de apoyo, pero su efectividad también dependerá de cómo se integren con las medidas de prevención y respuesta de las autoridades.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

De esta manera, el nuevo estadio no solo tendrá el reto de convertirse en un escenario para grandes eventos deportivos y culturales, sino también de garantizar condiciones de seguridad para sus visitantes, sin dejar de lado las preguntas sobre el uso de sus datos personales.