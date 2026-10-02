La capital del país vive desde tempranas horas de este 2 de octubre una verdadera revolución musical y social. En la madrugada, más de 400 fanáticos se apostaron en los alrededores del Estadio Nemesio Camacho El Campín, armando cambuches improvisados e instalándose en las calles aledañas para asegurar los primeros lugares en la fila de ingreso y no perderse ningún detalle del soundcheck y la zona VIP de la esperada llegada de BTS.

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El fenómeno desatado por la agrupación surcoreana en el marco de su World Tour ARIRANG paralizará a la ciudad durante este fin de semana, con dos fechas programadas para el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026. Se calcula que más de 53.000 asistentes por fecha coparán las tribunas y el gramado del máximo escenario de los bogotanos, consolidando uno de los eventos internacionales más masivos y taquilleros del año en el país.

Más allá del fervor de los seguidores, el paso de la gira por suelo colombiano representa un hito monumental para la economía local. De acuerdo con proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el gasto combinado de los asistentes dejará un aporte superior a los 99.000 millones de pesos, impulsando sectores clave como la hotelería, el transporte y el comercio formal.

El desglose financiero detalla que el rubro de alimentos y bebidas liderará las transacciones con un estimado de 39.108 millones de pesos, seguido de cerca por el gasto en alojamiento con 29.384 millones de pesos, transporte interno con 17.557 millones y compras de recuerdos con 12.976 millones. La alta demanda también se sintió en los cielos colombianos: las reservas aéreas hacia Bogotá registraron un incremento del 46,6 % entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre frente al mismo periodo del año anterior.

El impacto del evento tiene un marcado carácter multinacional. Cifras oficiales indican que el 18,4 % de las entradas fueron adquiridas por compradores extranjeros provenientes principalmente de países como Ecuador, México y Venezuela, mientras que cerca del 25 % de los asistentes corresponden a turistas nacionales de diferentes regiones de Colombia. Con la boletería completamente agotada, Bogotá demuestra una vez más su robusta capacidad logística para albergar espectáculos de talla mundial y posicionarse como epicentro indiscutible del entretenimiento en América Latina.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.