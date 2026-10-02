Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La correcta disposición de residuos, especialmente aquellos voluminosos o de demolición, es una de las preocupaciones ambientales que reúne cada vez más esfuerzos en la ciudad de Bogotá. Bajo esa premisa, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha lanzado una invitación a la comunidad bogotana para participar en una jornada especial de recolección este sábado 3 de octubre de 2026. De acuerdo con la información institucional, la meta es facilitar la entrega responsable de escombros, muebles en mal estado y otros objetos que no suelen ser retirados por los operadores tradicionales de aseo.

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Según la UAESP, la ciudadanía puede acercarse a los denominados Ecopuntos, ubicados en diversas localidades de la capital, llevando residuos como colchones, tejas, madera, residuos de construcción y demolición, así como muebles voluminosos que, por su tamaño y naturaleza, requieren una gestión diferenciada. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo por mejorar el entorno urbano de la ciudad y responde a la importancia de cuidar cada barrio a través de prácticas responsables con el ambiente.

El proceso es sencillo: los ciudadanos interesados pueden consultar los puntos habilitados ingresando al sitio web oficial de la UAESP, en el apartado de Ecopuntos. Allí encontrarán información detallada sobre las ubicaciones y el horario de atención para el día estipulado. La estrategia no solo busca evitar que estos residuos terminen en espacios públicos o zonas verdes, sino que incentiva la participación activa de los habitantes en el cuidado de la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada en la página de Aseo Bogotá, separar adecuadamente los residuos, respetar los horarios y utilizar los canales señalados contribuye notablemente a una imagen más limpia y ordenada de la ciudad. Además, el mismo portal se ha desarrollado para facilitar el acceso a datos claros y actualizados sobre la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, orientando a los usuarios sobre procedimientos y recomendaciones para la correcta disposición de distintos tipos de residuos.

Si usted busca más consejos sobre gestión de basuras o disposición adecuada de escombros y muebles viejos, puede ingresar a Aseo Bogotá y encontrar información práctica y oportuna para contribuir al bienestar colectivo ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Ecopuntos en Bogotá y cómo funcionan?

Los Ecopuntos son espacios habilitados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) donde la ciudadanía puede llevar residuos voluminosos o de construcción que no recoge el operador común de aseo. Funcionan en días y horarios específicos, y permiten una disposición segura, evitando que estos objetos terminen en lugares no autorizados de la ciudad.

¿Cómo consultar ubicaciones y horarios de los Ecopuntos en Bogotá?

Para consultar la ubicación y horarios de los Ecopuntos en Bogotá, usted debe ingresar al sitio web oficial de la UAESP y buscar la sección dedicada a Ecopuntos. Allí se detalla la información actualizada sobre las localidades, direcciones y horarios habilitados para la entrega de residuos especiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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