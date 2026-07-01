Mientras decenas de países anunciaron apoyo humanitario para atender la emergencia causada por los devastadores terremotos en Venezuela, una decisión del presidente de Honduras, Nasry Asfura, desató una fuerte controversia en la región. El mandatario aseguró que su Gobierno no enviará asistencia al país vecino, al considerar que debe priorizar las necesidades de los hondureños.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron su postura, mientras otros respaldaron el argumento de enfocar los recursos del Estado en la situación interna de Honduras.

El presidente hondureño afirmó que su administración enfrenta importantes limitaciones económicas y que, por ese motivo, no está en condiciones de enviar equipos de rescate ni ayuda humanitaria a Venezuela.

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“Que Dios me perdone, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Yo estoy seguro de que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países y hoy tengo que enfocarme en las necesidades de mi país”, expresó Asfura en declaraciones a medios hondureños.

El mandatario agregó que está convencido de que la comunidad internacional brindará el respaldo necesario a Venezuela, por lo que considera que otros países podrán responder a la emergencia.

#ÚltimaHora | “YO ESTOY PARA CUIDAR A HONDURAS, QUE DIOS ME PERDONE”: PRESIDENTE HONDUREÑO REITERA QUE NO ENVIARÁ AYUDA A VENEZUELA “Yo estoy para cuidar a Honduras, que Dios me perdone”, fueron las declaraciones del presidente de Honduras Nasry Asfura, al reiterar que su… pic.twitter.com/g4Y2tnmt5M — La Capital News (@LaCapitalNews) July 1, 2026

¿Cuántos muertos y heridos dejan los terremotos que sacudieron Venezuela?

Las palabras de Asfura se conocen en medio de una amplia movilización internacional para apoyar a Venezuela, donde decenas de gobiernos han enviado rescatistas, personal médico, insumos y ayuda humanitaria tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el más reciente balance divulgado por las autoridades venezolanas, la tragedia deja más de 2.200 fallecidos, más de 11.000 heridos y miles de damnificados, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.