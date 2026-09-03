Por: El Espectador

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Las recientes declaraciones del periodista argentino Martín Caparrós sobre la gastronomía peruana han causado una gran controversia y desencadenado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación en Perú. Durante una entrevista el 9 de agosto en el programa Gastro SER, de la Cadena SER en España, Caparrós expresó: “No debería decirlo, pero es muy curioso cómo, dentro del continente, Perú consiguió posicionarse como el sitio de la buena cocina, cuando México es un mundo gastronómico y Perú son unos pescados fríos”. El escritor insistió en que “la gran gastronomía latinoamericana es México, sin ninguna duda”, y llegó a comparar la cocina mexicana con otras grandes tradiciones como la china, la india y “algún trocito de Occidente”.

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La opinión de Caparrós fue difundida en el país andino a través de la televisión pública TV Perú, provocando numerosas reacciones negativas. Las redes sociales se llenaron de comentarios adversos y críticas, centradas principalmente en el desconocimiento que, según muchos usuarios, demostró Caparrós sobre la culinaria peruana. De acuerdo con el escritor Martin Scheuch, quien respondió en la red social X, “cuando no se sabe casi nada sobre un tema, es mejor no opinar, por más que uno se llame Martín Caparrós”.

Otros periodistas y personalidades públicas también manifestaron su desacuerdo. Paolo Benza, periodista, consideró que “Martín Caparrós es el creador latino de la pose de intelectual vacío”. Por su parte, Julio Vílchez, también periodista, calificó a Caparrós de poseer una “suprema ignorancia gastronómica” y un “paladar limitado”. Además, el economista Juan Carlos Odar ironizó en redes sociales diciendo: “Di que no conoces la cocina peruana sin decir que no conoces la cocina peruana”. Incluso admiradores como María Saco, quien dijo querer a Caparrós, criticaron la reducción de la gastronomía peruana a “solo pescado frío”, sugiriendo que el periodista desconoce la diversidad real de esta cocina.

La polémica también rememoró la controversia de 2012, cuando el escritor peruano Iván Thays fue objeto de fuertes críticas en su país tras opinar en el diario El País que la comida peruana resultaba “indigeste” y “poco saludable”, y la calificó como una “mezcla inexplicable de ingredientes”. Sin embargo, la gastronomía peruana es reconocida por su riqueza, que combina tradiciones ancestrales de la costa, los Andes y la Amazonía, fusionadas con influencias españolas, italianas, africanas, chinas y japonesas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causaron polémica las declaraciones de Martín Caparrós sobre la gastronomía peruana?

Las afirmaciones de Martín Caparrós generaron polémica porque redujo la cocina peruana a “unos pescados fríos”, desconocimiento que muchos consideran injusto dada la reconocida diversidad de la gastronomía peruana. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas en redes sociales y fueron respondidas por escritores, periodistas y usuarios, quienes sintieron que estas declaraciones desestimaban siglos de tradiciones y saberes culinarios.

¿Cómo se caracteriza la gastronomía peruana y por qué es reconocida internacionalmente?

La gastronomía peruana se caracteriza por un encuentro entre saberes ancestrales y múltiples influencias migratorias, entre ellas la española, italiana, africana, china y japonesa. Aunque el ceviche es su plato más emblemático, la riqueza culinaria peruana abarca la costa, los Andes y la Amazonía, lo que la ha posicionado como una de las más diversas y admiradas a nivel internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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