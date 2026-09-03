Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá destaca cada vez más como una ciudad en la que la cultura tiene un papel esencial en la vida de sus habitantes. En ese contexto, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa 'Culturas en Común' ofrecen una nueva oportunidad para acercarse a las artes escénicas. Se trata de la presentación de la obra de teatro ‘El Médico a Palos’, basada en el clásico texto escrito por Molière. La función se realizará el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, ubicada en la localidad de Suba (carrera 92 No. 146 C – 24). Según el anuncio oficial del Idartes, la entrada será completamente gratuita y estará disponible hasta completar la capacidad del recinto.

Sigue a PULZO en Discover

‘El Médico a Palos’ es una comedia de enredos que narra las peripecias de Sganarelle, un leñador que, debido a una serie de malentendidos, se ve obligado a asumir el rol de un médico. A pesar de que el texto original fue escrito hace más de 300 años, la obra mantiene vigencia gracias a su humor físico y a las situaciones universales sobre la naturaleza humana que aún resuenan entre el público contemporáneo. De acuerdo con la información proporcionada por el Idartes, esta versión particular es llevada a escena por el colectivo Renacer Teatro, conformado por personas mayores de la localidad de Antonio Nariño, lo que añade un valor adicional al trabajo escénico y fomenta la inclusión y el reconocimiento de los adultos mayores en la vida cultural de la ciudad.

Además, la presentación de esta obra se enmarca en la misión de 'Culturas en Común’, un programa del Idartes, que busca impulsar el acceso a las artes en diferentes localidades, promoviendo el disfrute de actividades culturales gratuitas para el público de Bogotá. Con una oferta enfocada en la diversidad y en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, iniciativas culturales como esta contribuyen al bienestar colectivo, gracias a la promoción de momentos de esparcimiento y reflexión en torno al arte y la vida urbana.

¿Cuándo es la presentación de ‘El Médico a Palos’ en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas?

La función de la obra de Molière ‘El Médico a Palos’, presentada por Renacer Teatro, se realizará el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m., en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, situada en la localidad de Suba, Bogotá. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

¿Quiénes actúan en ‘El Médico a Palos’ y qué busca el programa ‘Culturas en Común’ del Idartes?

La versión de ‘El Médico a Palos’ será interpretada por el colectivo Renacer Teatro, conformado por personas mayores de la localidad de Antonio Nariño. Este montaje se integra al programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), cuyo objetivo es promover el acceso gratuito y la participación de la ciudadanía en las artes, fomentando la inclusión y el fortalecimiento de la cultura local en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z