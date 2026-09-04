Por: Portal Bogotá

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La capital del país contará con una importante iniciativa cultural que buscará acercar la vasta riqueza literaria de América Latina a los jóvenes de Bogotá. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha anunciado la llegada de ‘25 para el 25’, un compendio que reúne 27 títulos de poesía, crónica y ficción, todos ellos publicados por el Fondo de Cultura Económica (FCE). Esta colección será distribuida en 25 puntos estratégicos de la ciudad, facilitando así el acceso a obras representativas de la región. Según información oficial de Idartes, estos libros podrán encontrarse en espacios como los puntos de distribución del programa Libro al Viento, las Casas de Juventud y las Unidades Forjar que administra la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

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Los lugares seleccionados abarcan una amplia variedad de bibliotecas comunitarias, entre las cuales están ART Bezaleel, Aldea de Pensadores, El Contrabajo, Fals Borda, Libertad, El Trébol y la Biblioteca Rural Comunitaria La Naranja. También harán parte caminos culturales como la Fundación Alaia, Casa Cultural Sala101, diferentes Casas de la Cultura en localidades como Tunjuelito y Ciudad Bolívar, así como la Defensoría del Pueblo y el Centro Cultural Compartir Pilona 10. Además, las Casas de Juventud de Nacho Sánchez, CACMA, Antonio Nariño, José Saramago, Iwoka, Aldea de Pensadores, Nasqua, Chapinero, Diego Felipe Becerra y Usaquén, junto a las Unidades Forjar Restaurativo de Suba y Ciudad Bolívar, integrarán la colección en su programación cultural, adaptándola a los procesos propios de cada espacio.

‘25 para el 25’ forma parte de un esfuerzo del Fondo de Cultura Económica respaldado por el Gobierno Nacional, que planea entregar de manera gratuita 2,5 millones de libros a jóvenes entre 15 y 30 años en América Latina. En el contexto colombiano, se imprimirán y distribuirán 20 mil colecciones, lo que representa un total de 540 mil ejemplares para el país. Entre los títulos presentes en la selección destacan autores como Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Andrés Caicedo, Blanca Varela, Amparo Dávila y Mario Benedetti, entre otros reconocidos exponentes de la literatura latinoamericana contemporánea.

Las obras, además de representar estilos literarios muy diversos, proponen reflexiones sobre temas relevantes como memoria, identidad, política, experiencias sociales y culturales propias de América Latina. El acceso a esta colección permitirá a los jóvenes bogotanos acercarse a este universo literario, ampliando sus perspectivas y desarrollando su vínculo con la literatura regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los títulos destacados de la colección '25 para el 25' disponible en Bogotá?

Algunos de los títulos más representativos que integran esta colección son ‘Duermevelas’ de Adela Fernández, ‘Viento de primavera’ de Alaíde Foppa, ‘El atravesado’ de Andrés Caicedo, ‘Guerra en el paraíso’ de Carlos Montemayor, ‘La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara’ de Eduardo Galeano y ‘Operación Carlota – Cuba en Angola’ de Gabriel García Márquez. La colección también incluye obras de Juan Gelman, Mario Benedetti, Piedad Bonnett, Sergio Ramírez, entre otros, abordando géneros como la poesía, la crónica y la ficción latinoamericana.

¿Dónde se puede acceder a la colección literaria '25 para el 25' en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), los libros estarán disponibles en 25 espacios de la ciudad, entre ellos puntos de ‘Libro al Viento’, bibliotecas comunitarias, Casas de Juventud y Unidades Forjar de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), así como en Casas de Cultura y otros centros culturales distribuidos en varias localidades de Bogotá. En cada uno de estos sitios se integrarán las colecciones a las actividades de fomento de lectura y programación cultural dirigida especialmente a jóvenes entre 15 y 30 años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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